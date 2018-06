Durísima editorial de Fantino sobre Sampaoli

"Hoy no es un día extraño para los que venimos observando que esto podía darse después del Mundial de Brasil 2014. Hoy hay un ambiente de muerte, de pulsión destructiva. Nunca en mi vida vi a un técnico argentino (Jorge Sampaoli) puteado en una cancha durante un Mundial. Nunca vi que silben a un arquero como pasó hoy con Caballero, ni ver esta cara de tristeza en la de los hinchas argentinos en una fase de grupos", expresó el conductor en su editorial.





"Argentina va a pasar a octavos. Es muy factible que Nigeria le gane a Islandia. Y hasta no descartó que La Selección, en octavos, pueda ganarle a Francia", vaticinó. Y agregó: Pero esta película tiene un montón de caras: el "impresentable de Chiqui" Tapia. No paró de hacer cagadas desde que llegó a la AFA. Es un impresentable. No ha cambiado nada, son el grondonismo puro. Ni en el infierno lo deben haber recibido a Grondona. ¿Cómo quieren que seamos campeones del mundo?", disparó.





Fantino, entre otros dirigentes, apuntó contra Armando Pérez y Fernando Marín. "Dejaron la AFA Más hecha mieda de lo que estaba".





Acerca de los futbolistas consideró: "¿Agarrarmela con Messi? Tengo las pelotas infladas de hablar de Mascherano. Lo que si me dolió es que en este grupo de jugadores no le hayan puesto los mismos huevos a Sampaoli cuando quiso jugar por la suya. Muchos jugadores no jugaron al 100 por ciento", concluyó.