El apodo que Maradona le puso a Sampaoli

Se sabe que Diego Maradona no apoyó a Jorge Sampaoli como director técnico de la Selección argentina. A horas de que el de Casilda dé un paso al costado, el 10 se refirió al DT y le puso un particular apodo en base a la cantidad de esquemas que probó no solo en la previa del Mundial de Rusia 2018, sino en la mismísima competencia que nos despidió en octavos de final ante Francia.

En su programa de La Mano del Diez, habló del también ex técnico de Chile como "el ajedrecista" por todos los dibujos tácticos que intentó llevar adelante con nulo éxito en el tiempo que estuvo al frente de la albiceleste.



¿Estuvo bien o fue más duro Claudio Borghi, quien lo llamó "Chancho arriba de un árbol" porque nadie sabe cómo llegó tan alto?

Ovación Mendoza