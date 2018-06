El desahogo de Lanzini

Luego de ser desafectado del Mundial por lesión, Manuel Lanzini utilizó sus redes para agradecer a todos por el apoyo recibido:





"Esta publicación es para decirles que, más allá del sufrimiento y dolor que siento por lo que me paso, por estar tan cerca de cumplir el sueño que tanto soñé de chico que era jugar un Mundial, a no poder hacerlo. Más allá de todo esto, estoy muy agradecido a ustedes de haberme mandando tan lindos mensajes de apoyo, de cariño y de buenas energías. Agradecer a mi familia que siempre ven un lado positivo a esto y eso me hace muy bien y por contenerme.





Quiero agradecer también a mis compañeros que se encargaron de hacer todo lo posible para que me sienta bien y que no pase un día tan doloroso. Mandarles también muchas fuerzas y que ojalá puedan lograr el objetivo se planteó desde un principio. Todos juntos por un sueño. Y a ustedes les vuelvo a repetir GRACIAS su apoyo me llego, así que ahora en pensar en una buena recuperación y ponerme bien para lo que se me viene de mi carrera", posteó en Instagram.