El mensaje optimista que envió Ansaldi en su cuenta de Instagram

El defensor del seleccionado argentino de fútbol Cristian Ansaldi envió hoy un mensaje de optimismo a través de su cuenta de Instagram, luego de que la victoria de Nigeria sobre Islandia revitalizara las opciones del equipo de pasar a los octavos de final de Rusia 2018.

"Nuestra fe y nuestra esperanza no debe ser en el ser humano, debe ser en Dios. Nosotros podremos fallar, pero Dios nunca falla. SEGUIMOS CONFIANDO ARGENTINA...", escribió Ansaldi junto a una foto en la que aparece en el banco de suplentes del seleccionado con el arquero Franco Armani, el delantero Christian Pavón y el volante Ever Banega, quien aprobó el comentario con un "like".

Entre los comentarios a la publicación se destacó la del exdelantero de River Plate, Alejandro "Chori" Domínguez, quien expresó: "Vamos hermano, estamos con ustedes. Un fuerte abrazo y fuerza. Hagan callar a más de uno".

"Fuerza hermano querido, de esta van a salir victoriosos y van a callar muchas bocas. Perdón por aquellos que no valoran lo que uno hace por su selección. Fuerza que acá tienen un paraguayo alentando por ustedes", se sumó el delantero Nelson Haedo Valdez.

Y el jugador ecuatoriano Cristhian Noboa agregó: "Vamos Ansaldinho, mucha fuerza para el siguiente partido. Vamos amigo".

Tanto Domínguez como Haedo Valdez y Noboa fueron compañeros de Ansaldi en distintas etapas en el equipo ruso Rubin Kazan.

Antes del inicio del Mundial, Ansaldi había sido protagonista de una polémica por otra publicación en su Instagram, en la que se lo veía con su esposa en un jacuzzi.