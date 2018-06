"El verdadero Mundial es a partir de octavos"

Nery Alberto Pumpido se mueve sin el ropaje de campeón del mundo en las afueras del estadio Spartak Arena. Se muestra como esos hinchas de la selección argentina que miran a su alrededor y se topan con una megaciudad que a cada instante aporta un paisaje nuevo para apreciar. El arquero que levantó el título en México 86 disfruta de esa liturgia futbolera tan conocida para él y que sólo se vive en los mundiales. Está junto a ex compañeros que también supieron de momentos de gloria. Todos fueron invitados por la AFA para presenciar el debut de Argentina contra Islandia. Parecen estudiantes en un viaje de egresados, pero en esta Moscú que nunca duerme, impresiona y sorprende.



Ovación se entromete en la charla de la que participan Sergio Batista, Oscar Garré, Carlos Tapia, Ricardo Giusti y Julio Olarticoechea, todos consagrados de la mano de Diego Maradona y Carlos Bilardo en el 86, y se funde en un afectuoso abrazo con Pumpido. Se conocen desde la etapa en la que Nery dirigió a Newell's hace más de una década. Julio Ricardo Villa y Omar Larrosa, representantes de la gesta del 78 con aquel maravilloso equipo comandado por César Luis Menotti y Mario Alberto Kempes, contemplan la escena y a ambos les fluye inmediato la referencia de la Rosario futbolera. "Es una ciudad única para vivir el fútbol. Se habla todo el día de eso", les aclara Pumpido rápido de reflejos. Y enseguida se sumerge en la vorágine de las remembranzas en el mano a mano con este diario.



Hablemos del mundial y de la selección argentina. ¿Creés que este equipo de Sampaoli está capacitado para hacer un buen torneo?

Sí, claro. Pese a que el resultado contra Islandia no fue el esperado, esto recién empieza y hay mucho margen para mejorar. Yo participé de varios mundiales y sé que estos torneos en algún momento te traen dificultades. Si sabés sobrellevarlas, más que nada en la primera rueda, después estás más preparado cuando arranca el verdadero mundial, que es a partir de octavos.



¿Se puede ser protagonista en Rusia sin haber conseguido en la previa un funcionamiento aceitado y que al equipo aún no se le vea un estilo reconocible?

Nosotros cuando llegamos a México 86, en los partidos amistosos éramos un desastre. Y después nos empezamos a encontrar como equipo durante el Mundial. Por eso te digo que importa muy poco cómo llegás. Lo que sí se debe tener claro es que la primera ronda se juega de una manera y de otra cuando las eliminaciones son directas. Es cierto que el empate ante Islandia condiciona, pero aún quedan dos partidos para lograr la clasificación.



¿Es accesible el grupo que le tocó a Argentina con Islandia, Croacia y Nigeria?

No, ya se vio en el primer partido que no hay grupo fácil para Argentina en los mundiales. A nosotros siempre nos quieren ganar y mucho más si tenés en el plantel a un jugador de la categoría de Messi. Por ejemplo, para Islandia fue la final del mundo y la jugó así. Era el partido que ellos querían ganar. ¿Cuántas oportunidades más van a tener en sus carreras los jugadores de Islandia de enfrentar a Messi o de jugar el partido recordado contra Argentina? Nunca. Por eso jugaron como jugaron.



¿Tener a Messi es jugar con la misma ventaja que jugaron ustedes en el 86 cuando tuvieron a Diego Maradona?

Al mejor siempre hay que rodearlo. Por más que se llame Maradona o Messi, si no tiene un equipo que respalde es muy difícil ganar un Mundial. Fijate que jugamos cuatro con Diego y este es el cuarto de Messi y apenas ganamos uno. Eso marca claramente que si no tenés un gran equipo, que te ayude colectivamente, no hay jugador que gane solo un Mundial. Para ganarlo tenés que formar un gran equipo, que esté apoyado por el mejor del mundo como lo fue Diego en su momento y ahora lo es Messi.



¿Estás bien cubierto el puesto del arquero con Caballero, Armani y Guzmán?

Se hizo un mundo con el tema del arquero y quiero que me digan qué problema hubo en el arco de la selección argentina en los últimos diez años. Ninguno. Atajó muy bien Romero y eso que no tenía continuidad en los clubes en los que jugaba. Ningún jugador va a conformar a todo el mundo. Ni siquiera Messi. O acaso en el Mundial de Brasil a Leo no lo criticaron. Sacando a Messi, el puesto de arquero es el que más tranquilo tuvo la selección en los últimos años.



¿Te gusta Franco Armani?

Sí, mucho. También me gusta Guzmán, a quien conozco mucho porque lo hice debutar en Newell's, y Caballero es un buen arquero. Te repito, ahí estamos tranquilos.



Si Armani no hubiera tenido la repercusión mediática de atajar en River, ¿creés que hubiera llegado al Mundial?

Y... estar en el arco de River te da mucho prestigio. Y también repercusión mediática. Pero Armani ya había tenido grandes actuaciones cuando jugaba en Atlético Nacional de Medellín. Eso sí, en River tenés otra prensa y te ve más gente. Los tres arqueros que eligió Sampaoli están perfectamente convocados. Cualquiera de ellos puede atajar en el arco de la selección.



"En Newell's pasé los mejores años de mi carrera"



¿Qué recuerdos tenés de tu paso como técnico de Newell's?

Tengo los mejores recuerdos. Es un club al que quiero mucho.



En cuanto a resultados, ¿no fue tu mejor paso?

No lo veo así. Si mirás las estadísticas, durante el año y medio en el que estuve en el club, se vendieron muchísimos jugadores. Creo que fue el año que más se vendió en la historia de la institución y también fui el técnico que más jugadores hizo debutar de las divisiones inferiores. Te hago rápido un listado: Sperduti, Guzmán, Bernardello, Scocco conmigo jugaba en el medio por la izquierda y también lo puse de nueve junto a Ortega. Les di la chance a Machuca y Torrén, quien hoy anda muy bien en Argentinos Juniors. Conmigo jugó un gran torneo el delantero paraguayo Oscar Cardozo y después el club lo vendió en 8 millones de euros. Recuerdo que a Tacuara no lo conocía nadie y conmigo rindió. No tengo dudas de que fue uno de los años más positivos de Newell's.



Entonces, ¿por qué estuviste 18 partidos sin ganar?

Se nos empezó a complicar la cosa cuando jugamos paralelamente la Copa Libertadores y el torneo. También influyó que se desarmó el equipo, ya no estaban Scocco, Ortega ni Belluschi. Y ahí sí nos vinimos abajo.



¿Te gustaría tener una nueva oportunidad en Newell's?

Sí, porque pasé los mejores años de mi vida como entrenador. En ningún equipo trabajé tan tranquilo como en Newell's. Algún día me gustaría volver.



¿Seguís al equipo en el torneo?

Siempre estoy al tanto de lo que pasa. Estoy muy contento por haberle dejado tantas cosas al club.



¿Volviste a tener contacto con el ex presidente Eduardo López, quien fue el que te contrató?

No, pero siempre le voy a estar a agradecido a López por la oportunidad que me dio de dirigir a Newell's.



¿Por qué hace bastante tiempo que no dirigís?

Estoy esperando, tengo muchas ganas de volver a dirigir. No soy de los entrenadores que cuando no trabajan están permanentemente moviéndose para conseguir un club. Prefiero esperar, si viene bien. Por el momento estoy esperando y preparado para afrontar el desafío que me toque.