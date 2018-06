Escrache a la Selección en Barcelona: "Los han comprado por tres cochinos millones" copy

Ibrahim, uno de los manifestantes, explicó que "por tres cochinos millones de dólares los han comprado para lavarle la cara a Israel. Están intentando limpiar el genocidio que están practicando contra el pueblo palestino".







"Israel es un estado racista, que ha aniquilado el pueblo palestino. Ha expulsado a 800 mil personas, que son los refugiados. Estas semanas, en Gaza, desde el 30 de marzo, los refugiados están intentando ejercer el derecho de retorno y hay más de 13 mil heridos por el accionar de francotiradores", indicó Ibrahim, en diálogo con el periodista mendocino Leo Gerzon.







"Lo que queremos es que no se compre la voluntad de una Selección de un pueblo noble como es el argentino para limpiar la imagen de un Estado genocida. No se puede comprar con dinero la honradez y el prestigio", afirmó el manifestante, que prometió que seguirán con sus protestas: "Mañana (miércoles) a la tarde vamos a ir al hotel donde está alojada Argentina y estoy seguro de que los jugadores se lo pensarán y no van a jugar, seguramente".





Producción periodística: gentileza de Leo Gerzón, desde Barcelona para radio Nihuil.