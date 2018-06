Javier Mascherano fue uno de los puntos altos del equipo argentino, que apenas sumó un empate en el inicio del Mundial de Rusia.





Fue elegido por la transmisión oficial como la figura del partido y ni finalizó el encuentro apuntó: "Hicimos todos los méritos para ganar el partido pero no pudimos y ahora hay que seguir. Esto recién empieza y no está permitido caerse, ante un rival que defiende bien atrás, no fue nuestro día".





Más adelante, confesó que "Islandia tuvieron una opción y media y pudieron concretarla. Son un equipo duro que se metió atrás y se llevó el empate".





En la parte final me mandó un mensaje a la hinchada argentina: "Le agradecemos a todos los hinchas que nos vinieron a alentar y les pedimos que nos sigan apoyando porque lo vamos a necesitar".