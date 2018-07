Habló el abogado de Sampaoli: "No recibí ningún llamado de la AFA"

El abogado del entrenador Jorge Sampaoli , Fernando Baredes, aseguró este viernes que no recibió "ningún llamado" desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la vez que remarcó que el técnico "todavía tiene contrato" con la entidad.





"No recibí ningún llamado de AFA ", señaló Baredes desde el Aeropuerto de Ezeiza tras arribar al país mientras que al ser consultado acerca de la situación de Sampaoli al frente de la Selección argentina manifestó: "Lo dijo el presidente de la AFA, tiene contrato".





En tanto y en relación a un encuentro con Sampaoli, el letrado expresó: "Tenía que venir, este viaje estaba programado y obviamente que me voy a juntar con Jorge. Vamos a hablar como cada vez que vengo".









El técnico todavía no definió si va a dirigir o no a la Selección Sub 20 en el Torneo de L Alcudia que se llevará a cabo en la ciudad española desde el 28 de julio hasta el 8 de agosto y se estima que, tras reunirse con Baredes, tomaría una decisión en cuanto a su futuro.