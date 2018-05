"El hecho de haber jugado todo este tiempo en la Selección Argentina ha sido mucho más de lo que he imaginado, y representa una satisfacción al trabajo que he realizado todos estos años", explicó el ex Barcelona en diálogo con DeporTV, para luego añadir que "Rusia va a ser la última gran oportunidad para muchos de ésta generación, pero hay que entender que no siempre los deseos se cumplen".