Iniesta: "No fue la mejor despedida"

"Es una realidad que es mi último partido con la selección, a nivel individual se acaba una etapa maravillosa", dijo el crack.





"Me voy con un sabor malo, duro, como todos, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. Las críticas o no críticas son lo de menos, estamos jodidos porque no hemos sabido dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias", dijo Iniesta, muy afectado, a los periodistas en zona mixta.