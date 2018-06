La batalla de Mascherano: "Este juego no sabe de merecimientos"

Justamente al Jefecito le cobraron un penal dudoso, que puso en jaque las aspiraciones argentinas después de un sobresaliente primer tiempo. Amén de eso, lo amonestaron, aunque no corre peligro para el duelo contra los galos. Pero a partir de allí se le vio un corte en el rostro, que hizo que su sangre se notara a la legua.





Javier Mascherano.jpg AP





Muchos no se dieron cuenta del momento en que se lastimó, pero eso no importo, porque se jugó todo en cada pelota y, como el árbitro no paraba el juego para que fuera atendido, le dio para adelante como si nada pasara. Vivía una auténtica batalla, de las más de 100 en la Selección.