La triste carta por quedar fuera de la lista: "Me duele en el alma"

El mediocampista Leandro Paredes, jugador del Zenit de San Petersburgo en la Liga Premier de Rusia, se mostró este lunes dolido por quedar afuera de los convocados por el entrenador del seleccionado argentino Jorge Sampaoli para el Mundial 2018, pero mostró todo su apoyo hacia sus compañeros.





"Las ganas, el deseo y la ilusión de usar esta camiseta eran muchísimas, me duele el alma de no poder hacerlo, pero sé que mi familia y mis amigos me van a dar la fuerza que hoy necesito para no bajar los brazos y seguir trabajando para poder usarla más adelante", escribió Paredes en su cuenta de Instagram.





La leyenda está acompañada de una fotografía con la camiseta número cinco de la selección y la estampa de su apellido en la parte superior, que utilizó durante su paso por el combinado argentino.





paredes 1.jpg