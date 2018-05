La versión de Guercio sobre la lesión de Romero

En medio de la conmoción que provocó la lesión de Sergio Romero y el llamado de urgencia a Nahuel Guzmán, el periodista de espectáculos Ángel De Brito aseguró haber hablado con Eliana Guercio, esposa de Chiquito, y que ésta le entregó una versión inquietante.





Según le confirmó De Brito a Lucas Beltramo, de No Todo Pasa, la exvedette ratificó lo publicado en la cuenta de Twitter abierta hace pocos días con el nombre @ElianaGuercio: "La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la Selección para algunos".





Después, agregó: "Los INEPTOS dudan. Y las consecuencias lamentablemente las pagan los EXPERTOS que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los COBARDES INEPTOS DUBITATIVOS provocan EXPERTOS EXPERIMENTADOS lesionados (SIC)".





Más tarde, la misteriosa cuenta (ni siquiera tiene foto de perfil), continuó: "Digo lo que dice el doctor. Jamás sacaría conjeturas con algo que no sé. Pena e injusticia. Yo no estoy enojada gente, tranquilos. Si estuviese enojada diría unas cuantas cosas. Solamente digo la verdad así la gente sabe cómo son las cosas". Y remarcó: "¡Dos semanas no es un mes!".