Los cinco futbolistas de la Selección que no se sacaron la foto con Macri

La respuesta a los faltazos es una incógnita y hasta el momento la Asociación del Fútbol Argentino no emitió un comunicado aclarando la situación.

¿Fue una decisión personal por no coincidir con las políticas el Gobierno nacional? Solo uno de los cinco seleccionados se ha expresado a favor de Cristina Kirchner: el Patón Guzmán.





Pero más allá del arquero, los otros cuatro no han manifestado públicamente sus opiniones políticas, por lo que no habría motivos para pensar que optaron por no salir en la foto.





La explicación más coherente está relacionada con los horarios. El mandatario llegó al encuentro antes del horario pactado (las 20), por lo que algunos jugadores llegaron cuando ya habían tomado la imagen grupal con Macri.