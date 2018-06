Marcos Rojo estaría desde el arranque frente a Nigeria

En el entrenamiento de esta mañana se pudo observar a Marcos Rojo realizando movimientos en la zaga de la defensa mientras que Gabriel Mercado, quien ayer ocupó esa plaza, se desplazó hacia un extremo de la defensa para realizar los movimientos.



Antes se lo pudo ver a Javier Mascherano dialogando con el director técnico, Jorge Sampaoli, y marcándole en un cuaderno algunas cuestiones que tendrían que ver con la estrategia de cara al decisivo partido de mañana.



Mientras se va diseñando el equipo titular ya parece una confirmación, aunque no la hubo en forma oficial, el ingreso entre los once de Angel Di María, Gonzalo Higuaín, Ever Banega y el arquero Franco Armani.



De acuerdo al entrenamiento de hoy, se podría sumar a esa lista al defensor central Marcos Rojo.





Embed