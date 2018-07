Matuidi: "Cavani hará todo lo posible para estar"

Blaise Matuidi, centrocampista del Juventus, señaló que no da por descartado a su excompañero en el París Saint Germain Edinson Cavani para el partido de cuartos de final del Mundial entre Uruguay y Francia, ya que "hará todo lo posible para estar".





Matuidi, que atendió a los medios informativos en la concentración gala en el museo New Jerusalem de Istra, sí que sabe que no podrá jugar el encuentro de Nizhny Novgorod por acumulación de amonestaciones, pero no lo tiene tan seguro con el atacante charrúa pese a sus problemas físicos.





"Es una persona muy generosa, que no se rinde nunca y hará todo lo posible hasta el último momento para estar en el campo", indicó Matuidi sobre el delantero del PSG, que sufrió un problema en su gemelo izquierdo en el transcurso del partido de octavos contra Portugal después de marca los dos tantos de su equipo.





"Uruguay no es lo mismo con él o sin él. Edi es un gran delantero, uno de los mejores del mundo, conocemos sus cualidades. Será difícil de reemplazar", aseveró Matuidi, quien opinó que aunque pueda ser una desventaja para el conjunto de Óscar Washington Tabárez "no cambiará demasiado su forma de jugar, será siendo un equipo muy competitivo".





El zurdo de Toulouse manifestó, así mismo, que Luis Suárez también es un gran delantero. "Juega en uno de los clubes más grandes del mundo y es difícil de marcar. También le gustan los duelos. Es muy correoso", dijo Matuidi, quien destacó que los centrales franceses titulares, Raphael Varane (Real Madrid) y Samuel Umtiti ( Barcelona ), le "conocen muy bien y harán todo lo posible por anularlo".





Admitió que saben que "será un partido muy duro" porque Uruguay "encaja muy pocos goles, solo uno en este Mundial", lo que "demuestra su fortaleza".





Pese a ello, consideró que Francia es capaz de "poner a cualquier equipo en dificultades gracias al talento" de sus jugadores. "Ganamos confianza después del partido contra Argentina , pero siempre fuimos los mismos desde el principio", señaló el futbolista del Juventus.





Explicó que el seleccionador francés, Didier Deschamps, no ha cambiado, "siempre es riguroso, pero también cercano a los jugadores", y que "es capaz de adaptarse tácticamente a diferentes situaciones".





"Lo más importante para él es saber cómo poner en aprietos al rival, lo que hace que el equipo francés funcione bien y progrese positivamente", comentó Matuidi, quien reconoció que lloró cuando se dio cuenta que no podía jugar los cuartos de final, pero que hará "todo lo que pueda" para ayudar a sus compañeros.





Cuestionado por quién le relevará en el once, contestó que es una decisión del técnico, pero que "cualquiera" que le reemplace está capacitado.





"Tengo mucha confianza en este grupo. Lo daremos todo, independientemente de quién esté en la alineación. Todos somos como de la familia", afirmó el juventino, que valoró el ambiente que hay en el grupo en la concentración.