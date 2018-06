Otro revés para la Selección: ¿qué le pasa a Banega?

Al golpe de la lesión de Manuel Lanzini se sumó la preocupación por Ever Banega. El volante de la Selección argentina no viene entrenando con normalidad y, si bien aún se desconoce el grado de la dolencia, su estado podría influir en la decisión del cuerpo técnico sobre el reemplazante de Lanzini.





"Banega no pisa bien", informó Marcelo Sottile, periodista de Fox Sports. Al no estar el ex Boca al cien por ciento, las posibilidades de Enzo Pérez y Guido Pizarro de entrar en la nómina de convocados crecieron.





El preparador físico Jorge Desio informó que "Banega sintió una molestia cerca del gemelo y está trotando suave. Se perdió dos entrenamientos pero está mejorando favorablemente". Desde el cuerpo médico no hubo anuncio oficial.