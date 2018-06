Perú no tiene margen de error contra Francia

El seleccionado de fútbol de Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, jugará -sin margen de error si desea seguir soñando con los octavos de final del Mundial de Rusia- este jueves ante Francia , en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

Francia y Dinamarca lideran las posiciones de la zona con 3 puntos cada uno, en tanto que Australia y Perú no tienen unidades.

Perú, que esperó 36 años para volver a la élite del fútbol, quiere que su sueño mundialista no sea tan efímero. Por esa razón, está obligado a conseguir la victoria ante los "galos", que solo rescataron como valioso en el debut ante Australia la victoria por 2-1 con un pálido juego.

Pese a que los peruanos saldrán a la cancha sabiendo el resultado de Dinamarca- Australia, que juegan en primer turno, conseguir los tres puntos ante los franceses le daría mucha tranquilidad de cara a la última fecha para no depender de las matemáticas.

"Francia es candidata a ganar el grupo y la Copa. Pero estamos acostumbrados a estas situaciones, a vivir en situaciones límites. Cualquier selección nos puede ganar, pero estamos en condiciones de poder ganarle a cualquier selección. En este contexto nos sabemos manejar", dijo Gareca, en la conferencia de prensa previa el duelo.

El "Tigre" Gareca sostuvo que pese al nivel de los europeos no va a cambiar su estilo de juego y que "Perú va a salir como sale siempre".

"En tres años y medio al frente de la selección ya se tiene una idea de lo que es el equipo", analizó el DT, quien expresó que "los jugadores están por encima del sistema".

En cuanto al rival, el argentino destacó que "Francia es candidata a todo por sus jugadores y porque se acomoda a diferentes circunstancias. Con espacios, dada la velocidad de sus jugadores, pueden ser muy peligrosos".

Gareca no dio pistas sobre el once inicial y no confirmó si el delantero Paolo Guerrero, quien ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo contra Dinamarca (0-1) el pasado sábado, será titular

"Lo más importante de Perú es el equipo. Nos trajo acá el equipo, independientemente de los grandes jugadores que tenemos. Y eso creemos que es lo que nos va a sostener o nos puede dar opciones en el Mundial", agregó consultado sobre el "Depredador", quien fue el último en incorporarse al grupo tras su suspensión por dopaje.

También está en duda del mediocampista Renato Tapia, quien recibió un golpe en el muslo derecho en el partido debut, y que podría ser preservado. En su lugar ingresaría Pedro Aquino.

Por su parte, el entrenador Didier Deschamps debe cambiar la mala imagen que dejó Francia ante Australia en la primera fecha, en un triunfo logrado con mucho esfuerzo, algo de fortuna y nada de brillo.

Aunque el empate no sería un mal resultado, los "bleus" necesitan un triunfo convincente y contundente que sirva para borrar el mal sabor pese a la victoria por 2-1 sobre los "socceroes".

Deschamps meterá mano en la formación inicial y Ousmane Dembelé y Corentin Tolisso pagarán los platos rotos: le dejarán su lugar en la cancha a Olivier Giroud y Blaise Matuidi, respectivamente.

Con este planteo, algo más conservador, Deschamps intentará que Antoine Griezmann se sienta más cómodo en un esquema más parecido al que tiene en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

"Es verdad que Perú tiene buenos jugadores ofensivos, muy dinámicos. Pero también es verdad que en los últimos diez partidos solo ha recibido tres goles, dos a balón parado. Todos los sudamericanos cuando tienen que defender lo hacen", afirmó el técnico "blue" en diálogo con la prensa.

El ex campeón en 1998 aseguró que será un partido táctico: "No nos vamos a cerrar atrás, ellos tampoco, porque tienen que ganar. Pero ningún equipo puede atacar 90 minutos, hay que ser eficaces y mantener el bloque".

El técnico del subcampeón europeo indicó que la defensa peruana "juega junta hace mucho tiempo y se conocen bien" y que en ataque "tienen la capacidad técnica de jugar con pocos toques", ya que tienen "un juego típico sudamericano con los jugadores adecuados para hacerlo".





--Posibles formaciones--





Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernandez; Ngolo Kanté y Paul Pogba; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Blaise Matuidi; Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Yoshimar Yotun y Renato Tapia o Pedro Aquino; André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores o Paolo Guerrero; Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.





Arbitro: Mohammed Abdullah Hassan (Emiratos Arabes Unidos).

Estadio: Ekaterimburgo Arena.

Hora: 12.00

TV: TyC Sports y DirecTV.