"Quería jugar la final en 2014, incluso si se terminaba mi carrera"

En el texto, Di María confesó que se sometió a dos infiltraciones el día del encuentro: "Me había desgarrado el muslo en los cuartos de final, pero con la ayuda de los antiinflamatorios ya podía correr sin sentir nada. Les dije a los preparadores estas palabras textuales: 'Si me rompo, déjenme que me siga rompiendo. No me importa. Sólo quiero estar para jugar'. Me hice una infiltración antes del partido, y después me di otra durante el segundo tiempo, así podía estar preparado para jugar, si me llegaba a tocar la chance de entrar".





Por otra parte, Fideo también confirmó las presiones que sufrió por parte de Real Madrid, donde jugaba en ese entonces, para que no participara del partido: "Me acuerdo cuando recibí la carta, la rompí antes de abrirla. Esto pasó en la mañana de la final, exactamente a las 11. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Todos habían escuchado los rumores de que el Real quería comprar a James Rodríguez después del Mundial, y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Ese es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve. Rompí la carta en pedacitos y le dije al médico 'el único que decide acá soy yo'".