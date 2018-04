¿Quiénes son los 23 jugadores que más chances tienen de ir al Mundial?

La Selección argentina sufrió la Eliminatoria sudamericana hasta el último partido, pero venció a Ecuador y logró la clasificación a Rusia 2018. Ahora, a casi dos meses de la gran cita mundialista, Jorge Sampaoli hará todo el esfuerzo para llegar al máximo evento futbolístico del planeta con los mejores jugadores y con su idea de trabajo aceitada.





¿A quiénes convocará el técnico casildense? Si bien es cierto que aún falta tiempo, en Goal te mostramos quiénes serían los 23 que viajen a Rusia con la Albiceleste (con un margen de error en algunos puestos donde hay algunas dudas).





ARQUEROS





SERGIO ROMERO (99%): El de Rusia será el tercer Mundial de Chiquito , que es el titular indiscutido para Jorge Sampaoli.

NAHUEL GUZMÁN (99%): El rosarino es un arquero que le gusta mucho a Sampaoli. La presencia de Romero en el arco desde el 2009 sólo le permitió disputar cinco encuentros amistosos, sin embargo no hay dudad de que será el suplente en Rusia, que será su primer Mundial.

WILFREDO CABALLERO (50%): El experimentado jugador de Chelsea se metió en la última convocatoria y, con la Copa del Mundo tan cerca, parecía tener todos los números para ser el tercer arquero del plantel en Rusia. En el partido amistoso ante Italia se lució con varias atajadas, pero la dura caída 1-6 frente a España, en la que sufrió cinco de los seis tantos, vuelven a abrir la incógnita acerca del tercer arquero.

FRANCO ARMANI (50%): Desde su llegada a RIver, el casildense demostró por qué se convirtió en ídolo de Atlético Nacional. Sus destacadas actuaciones en el arco del Millonario generaron que el DT de la Selección lo considere como una opción para ser uno de los tres arqueros de la lista.





DEFENSORES





NICOLÁS OTAMENDI (99%): Uno de los pilares fundamentales en la defensa de la Selección argentina en los últimos años. Jugará su segundo Mundial tras no ser convocado a Brasil 2014.

RAMIRO FUNES MORI (70%): El Mellizo no formó parte de las últimas convocatorias para Eliminatorias por la grave lesión sufrida en Bolivia, pero siempre estuvo en consideración de Sampaoli, que lo llevará a Rusia. Tras no ver acción -por arrastrar molestias- en la última gira de la Selección previa al Mundial, volvió a jugar oficialmente el 14 de abril con Everton, luego de un año parado.

GABRIEL MERCADO (99%): Otro de los jugadores fundamentales en la defensa argentina en el último tiempo. El de Rusia será su primer Mundial.

GERMÁN PEZELLA (30%): El defensor de Fiorentina fue una de las sorpresas de Sampaoli en su primera convocatoria como técnico de la Selección y parecía una fija entre los 23 para Rusia 2018. Sin embargo, finalmente no entraría ni en la lista preliminar de 35 .

FEDERICO FAZIO (70%): Fue citado en la primera convocatoria de Sampaoli ante una lesión de Mascherano y, a partir de allí, fue uno de los elegidos por Sampaoli en las citaciones siguientes. Su presencia en Rusia como una de las alternativas en la defensa es más que probable.

NICOLÁS TAGLIAFICO (60%): El lateral izquierdo de Ajax finalmente recibió su oportunidad en la convocatoria para enfrentar a España e Italia y tiene todos los números como para quedarse con una plaza entre los 23. Su papel ante Italia fue sobrio, pero contra España sufrió al igual que todo el equipo.

MARCOS ROJO (80%): Otro que, al igual que Funes Mori, pasó mucho tiempo lesionado pero nunca dejó de estar en la consideración del DT. Su capacidad de jugar tanto como central como de lateral izquierdo le suma muchos puntos.

FABRICIO BUSTOS (50%): Fue probado por primera vez por Sampaoli ante Italia y cumplió un buen papel. Contra España, sufrió por su costado ante cada avance de Isco.









VOLANTES





Leandro Paredes Angel Di Maria Argentina Singapur 13062017

JAVIER MASCHERANO (99%): Si bien el entrenador lo probó en la defensa, el Jefecito volverá a la mitad de la cancha, donde está jugando desde que pasó al fútbol de China. Es el hombre más experimentado del plantel: en total participó de tres Mundiales (2006, 2010 y 2014) y de las últimas cinco Copa América.

ÁNGEL DI MARÍA (99%): El DT de la Albiceleste lo describió como aquellos jugadores que te cambian un partido. Es muy importante en la consideración del entrenador. Jugará su tercer Mundial.

LUCAS BIGLIA (65%): El volante de Milan es otro de los sobrevivientes de la recordada final del Mundial de Brasil. Se convirtió en un futbolista fundamental para Argentina en los últimos años y con diferentes entrenadores, entre ellos Jorge Sampaoli. Sin embargo, la lesión que sufrió en el partido ante Benevento podría dejarlo afuera del Mundial .

ÉVER BANEGA (90%): Por su juego, el futbolista de Sevilla es una pieza fundamental en el armado del equipo ideal de Sampaoli. Será su primer Mundial después de participar en tres Copa América, dos Sudamericanos y los Juegos Olímpicos de 2008. El gol ante Italia lo acerca a Rusia.

GIOVANI LO CELSO (70%): Uno de los futbolistas argentinos que más creció en el último año, se ganó su lugar en la consideración por su muy buen nivel en PSG. Puede aportar en cualquiera de las posiciones centrales de la zona media. Será su primera Copa del Mundo.

EDUARDO SALVIO (85%): Titular ante Ecuador y en los amistosos ante Brasil y Singapur, es número puesto en la nómina. Para Sampaoli es una opción como lateral adelantado. En Rusia jugará su primera Copa del Mundo si se recupera de su lesión en la rodilla.

LEANDRO PAREDES (70%): El jugador de Zenit es otra de las apuestas que hizo Sampaoli en su llegada a la Selección. Con apenas 23 años, es una de las promesas de Argentina que podría jugar su primer Mundial en Rusia.

MARCOS ACUÑA (99%): Llegó a la Selección de la mano de Bauza y Sampaoli no sólo lo mantuvo si no que lo ubicó entre los titulares como lateral. Es una de las apuestas del entrenador en su once inicial.

PABLO PÉREZ (40%): El mediocampista de Boca casi no tuvo minutos cada vez que fue convocado. Parece correr desde atrás, pero estaría al menos en la lista preliminar de 35.

ENZO PÉREZ (70%): El de River ya fue probado en momentos clave y sabe lo que puede rendir en un partido complicado. Su actualidad hace que sus probabilidades bajen.





DELANTEROS

LIONEL MESSI (99%): La Pulga disputará su cuarto Mundial consecutivo con la Selección argentina. Para Sampaoli, Leo es la pieza más importante de su equipo y el único que tiene asegurada la titularidad.

SERGIO AGÜERO (75%): Si bien no tuvo una buena Eliminatoria y su estadía en la Selección se llegó a poner en duda, el Kun tuvo una temporada inmejorable en Manchester City y por eso todo apuntaba a que sería el centrodelantero titular de la Albiceleste en Rusia. Sin embargo, a menos de dos meses del Mundial, el ex-Independiente fue operado de la rodilla . El cuerpo médico de Argentina espera que se recupere en cuatro semanas, por lo que su participación en la Copa del Mundo no correría riesgos, aunque llegaría sin ritmo de competencia.

GONZALO HIGUAÍN (99%): A pesar de no haber sido convocado para los últimos partidos de Eliminatorias, Sampaoli reconoció la importancia de un jugador como el Pipa y lo llevará a Rusia. Deberá pelear un lugar entre los titulares.

PAULO DYBALA (50%): La Joya todavía se debe una actuación a la altura de su nivel con la camiseta de la Selección y se quedó afuera de la convocatoria para los partidos frente a España e Italia, pero Sampaoli lo tiene en cuenta para el armado de la lista final. En la última conferencia explicó que no entendió su idea.

CRISTIAN PAVÓN (80%): El juvenil de Boca apareció por primera vez en una convocatoria en los amistosos contra Rusia y Nigeria y desde ese momento se ganó su lugar. Por sus características, le aporta a Sampaoli una variante que ningún otro jugador del plantel puede darle.

LAUTARO MARTÍNEZ (50%) : El joven sensación de Racing jugó uno de los mejores partidos de su carrera, justo ante los ojos del DT Albiceleste, que lo fue a ver especialmente contra Huracán y se despachó con tres goles. A pesar de su juventud, sus acciones para ser el quinto delantero parecían subir cada día, aunque la falta de minutos en los amistosos ante Italia y España (sólo ingresó en el segundo y cuando el partido ya estaba definido a favor del local) lo alejan de Rusia.

MAURO ICARDI (20%): Casi descartado. Así lo dio a entender Sampaoli por su sociedad en cancha.

ÁNGEL CORREA (20%): El de Atlético Madrid fue uno de los reservados en la última convocatoria.





Fuente: Goal