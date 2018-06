¿Quiénes son los candidatos a reemplazar a Lanzini en Rusia 2018?

La baja de Manuel Lanzini sacudió la paz de la Selección Argentina en Barcelona a apenas ocho días de su debut en el Mundial ante Islandia. El volante de West Ham no viajará a Rusia y Jorge Sampaoli debe elegir un reemplazante antes del próximo viernes, 24 horas antes del encuentro.Las primeras alternativas surgen con los que descartados de la preselección de 35. De allí surgen los nombres de, siendo estos los volantes que se quedaron en la puerta.Claro que no necesariamente deba ser lineal la decisión de Sampaoli, ya que tiene la libertad, por reglamento, de elegir a cualquier jugador, aunque no haya sido incluido entre aquellos 35.Además de los mediocampistas, los otros que quedaron afuera a último momento fueron