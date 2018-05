Recomiendan vacunarse contra el sarampión para ir al Mundial

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó a quienes no cuentan con la vacuna contra el sarampión y viajen a Rusia a ver la Copa Mundial de Fútbol, que se la apliquen preferentemente 10 días antes o más de viajar, para no contraer la enfermedad y evitar la reintroducción del virus en la Argentina . "Si bien contar con la vacuna no es un requisito que se solicita para ingresar a Rusia, es fundamental para que el virus no vuelva a circular en Argentina y así poder proteger a las personas que no pueden recibirla", explicaron en un comunicado.