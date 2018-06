Sampaoli: "Te hacen sentir como un delincuente"

Fue la primera vez que Jorge Sampaoli volvió a hablar tras la derrota ante Croacia. Pero fue su primer contacto con la prensa tras la crisis interna que habría acontecido puertas adentro de la concentración.



El DT estuvo acompañado por Franco Armani, quien mañana ante Nigeria será el arquero titular, se mostró medido con sus palabras pero confió en que Argentina logrará la clasificación a los octavos de final.



"El de mañana será un partido trascendente porque abre las posibilidades de ambas selecciones. Estoy convencido de que se escribirá una nueva historia para esta Selección, tengo argumentos suficientes para creer que mañana haremos todo para lograr la clasificación", apuntó.









Todas las frases

-"Para nosotros es un partido trascendental. Creo que ambos equipos van a hacer lo posible para poder clasificar, eso genera que el duelo sea muy atractivo".





-"La semana fue difícil después de la derrota. Nos puso en el compromiso de depender de un resultado. Estoy convencido de que el equipo va a salir a ganar mañana".





-"El mundo virtual no me genera nada. La realidad de Argentina es la única que me compete. Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección".





-"Más allá de que tengo en la cabeza el equipo, no lo quiero confirmar porque aún no lo comuniqué a los jugadores".





-"Nigeria ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta".





-"Habitualmente dialogo mucho con el plantel, intentando atraerlos al proyecto deportivo".





-"Creo que la estructura del partido con Croacia no favoreció a Messi . Lo intentamos mejorar y esperemos que mañana pueda recibir más balones".





-"Este partido hay que jugarlo con el corazón. Tenemos que hacer todo lo posible para que Argentina esté en la siguiente fase".





-"Cuando no se logra lo que uno quiere, se intenta profundizar en algún matiz. Ojalá que las modificaciones logren que Argentina genere una fortaleza para poder clasificar".





-"Hasta el primer gol, el partido ante Croacia estaba más vinculado al dominio argentino. Mañana, Argentina va a arrancar el Mundial, en relación de la necesidad que tiene de ganar".





-"Creo que el partido va a tener que ver con Argentina, con asumir dónde estamos. Mañana tenemos que jugar el primer partido de los cinco que nos van a llevar a la final".





-"Si juegan los históricos, la explicación sería que es lógico que lo afronten jugadores con mayor experiencia. Acá lo importante es que el que juegue mañana va a tener que dejar hasta la última gota de transpiración".





-"Estoy seguro de que mañana van a ver la mejor versión de la Selección Argentina en este Mundial".