Si Messi lo dice...: "No somos los mejores"

"Estoy feliz en lo personal de estar en Argentina con la Selección. Pero no estoy ansioso. Prefiero que el tiempo pase despacio para poder trabajar más antes de que empiece el Mundial, porque lo necesitamos", empezó a desgranar Messi en una extensa entrevista con Canal 13.

"Y cuando hablo de lo personal me refiero a que logré mucho más de lo que nunca hubiera soñado cuando salí de Rosario. Lo que yo quería era jugar en primera división. Y por eso soy un agradecido con la gente, por el trato que tiene conmigo, sobre todo porque soy alguien al que no le gusta llamar la atención. Y si juego así, es porque Dios me dio ese don", apuntó.





Al respecto destacó que "lo que pasa" es que no le "gusta tener la mirada de la gente" sobre él. "Pero cuando voy a Rosario ando de casa en casa, aunque salir a un bar o a tomar algo se me vuelve difícil".

"Pero volviendo al Mundial, se viene un reto muy grande para mí, para todos los muchachos y para el país en general. Es una linda responsabilidad. Pero debemos ir con tranquilidad, porque no tenemos que tirar el mensaje de que seremos los campeones del mundo porque somos los mejores, ya que no es así, no somos los mejores. Los candidatos son Brasil, Alemania y España", puntualizó.





"Igualmente, los jugadores para ilusionarnos están, pero habrá que ir paso a paso, pensando en ganarle el primer partido a Islandia, que hizo un papel impresionante en la Eurocopa y terminó primero en su grupo en las eliminatorias por encima de Croacia, que será nuestro segundo rival. Y encima tenemos a Nigeria que siempre te complica", describió.

Messi, que el 24 de junio cumplirá 31 años, en pleno Mundial, insistió en que "debemos pensar en pasar primeros en el grupo, pero también ser conscientes de que eso no será nada fácil".

"Por eso insisto en que la gente debe ser realista de que no vamos como candidatos. Me dio mucho miedo cuando Ecuador nos hizo el primer gol en el último partido de las Eliminatorias, así que no me quiero imaginar lo que puede pasar si salimos campeones del mundo", confesó.

"El técnico es una persona que sabe mucho de fútbol y tiene una idea muy clara. Ahora tendremos el tiempo para trabajarla", enfatizó sobre Jorge Sampaoli y allí fue que advirtió eso de que no le gusta que Sampaoli le "pregunte cosas, por lo que puedan llegar a decir. Pero si hay algo que suma, no tendría que haber problema en hablarlo".









