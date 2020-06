Russo: "A fines de julio o principios de agosto se volverá a entrenar"

Nicolás Russo ratificó en Estudio Fútbol la postura de la Asociación del Fútbol Argentino respecto al regreso a las prácticas y aseguró que será con todos los equipos a la vez, cuando las autoridades nacionales lo permitan. "No me parece justo, y así lo entienden la mayoría de los dirigentes, que haya clubes que arranquen por estar en una situación de privilegio en la pandemia y otros no. No corresponde. Es un momento difícil de la Argentina donde nos tenemos que solidarizar todos", afirmó el presidente de Lanús.

El dirigente granate aseguró que cuando los jugadores se expresan favorablemente sobre la vuelta a los entrenamientos lo hacen de manera aislada y que cuando se expresa la postura de un plantel, termina siendo otra, y además sostuvo que no estaría bien trasladar a los planteles a provincias que estén avanzadas en las fases de la cuarentena. "Nos toca la parte final de la pandemia, que es la más dura de todas. A fin de julio o principios de agosto se va a volver a entrenar, y después pasarán 45 días para volver a jugar", indicó.

En cuanto a la opinión de Alberto Fernández, Russo contestó: "El Gobierno Nacional no tiene ningún tipo de injerencia en el fútbol argentino. Las decisiones, si bien uno escucha a todo el mundo, las tomamos los dirigentes. Celebro que sea una de las pocas veces que el gobierno no se meta en las decisiones de la AFA".

Por último, afirmó que la decisión de jugar sin descensos por dos años es algo que "nadie quería", pero la terminaron tomando por los problemas económicos que les dejará la pandemia a los clubes y anticipó que cuando vuelva la actividad, las instituciones tendrán nuevos problemas: deudas, partidos sin público y auspiciantes que van a tardar en reactivarse, entre otros.