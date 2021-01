Con una sola dosis de la vacuna rusa ¿alcanza para lograr inmunización frente al Covid-19?

"Esto debería venir directamente como recomendación de cada laboratorio. No son dosis, son dos componentes diferentes que se colocan de manera secuencial. Cuando está colocado solo uno de los dos componentes la inmunidad puede ser incompleta o parcial. Por eso es muy importante contar con alguna información científica que apoye esta decisión", añadió la asesora de Salud.

vacuna sputnik v rusa.jpeg Subirá recalcó que la Sputnik V "no es una vacuna de dos dosis sino que tiene dos componentes diferentes"

Dialogando con el programa "El primero de la mañana", emitido por LT8, Subirá hizo un diagnóstico de la situación epidemiológica en la provincia de Santa Fe y destacó que "todavía no es para alarmarse pero genera preocupación porque no es lo que se esperaba. No hemos logrado aplanar la curva como se esperaba, nunca llegamos a los 50 casos como se esperaba a finales de diciembre".

"Hay una tendencia al aumento de la cantidad de casos diarios, del uso de camas críticas, de hisopados, de cantidad de llamados, de porcentaje de positividad, está bajando el tiempo de duplicación de contagios. Se están volviendo a acercar a los números de finales de octubre. Si vemos la curva en espejo, la loma empieza otra vez a subir".

"No es el momento de relajarnos. Y además sabemos que la inmunidad este año no se va a lograr. Este virus no se fue a ningún lado, sigue estando. Estamos virtualmente en la situación que estábamos antes, no tenemos tratamiento, no tenemos cura por eso es fundamental que la población no relaje las medidas para que no tengamos una segunda ola", concluyó Subirá.

