La Assal prohibió un escabeche de berenjenas

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ( Assal ), prohibió la elaboración, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la República Argentina del producto alimenticio "Escabeche de Berenjenas Seleccionadas LMP".





La medida fue adoptada por tratarse de un presunto alimento falsificado conforme a lo establecido en el artículo 6, inciso 8, del Código Alimentario Argentino (CAA).





El secretario de la Assal, Raúl Samitier, expresó que "un producto falsificado es aquel que tiene la apariencia y características generales de un producto legítimo protegido o no, por marca registrada, y se denomine como éste, sin serlo, o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada", y agregó que "esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población".





Finalmente, Samitier recordó que "la Assal verifica que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria y que la misma sea cierta y correcta, con el fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos".