Al mismo tiempo, desde la Cámara de Diputados de la provincia, con la firma de cuatro legisladores, se declaró "la preocupación por la falta de anticonceptivos de barrera para su distribución gratuita en hospitales y centros de salud públicos" en la última semana de julio a partir de una nota de UNO Santa Fe. Y en septiembre el Concejo Municipal aprobó un proyecto de comunicación de la concejala Laura Mondino (Frente Progresista Cívico y Social) en el que se solicita al Ejecutivo que gestione información ante el Ministerio de Salud de la provincia sobre el Programa Provincial de VIH, Sífilis, Hepatitis y Tuberculosis en el marco de la faltante de entregas de preservativos y de tests rápidos de VIH.

Desde el bloque socialista mostraron preocupación por los faltantes: "Estamos preocupadas por las denuncias de Centros de Salud, por la falta de anticonceptivos, fundamentalmente los inyectables; de esta manera la provincia estaría incumpliendo la Ley 25.673 de salud sexual y reproductiva. Las mujeres tenemos derecho a elegir los métodos de anticoncepción y el Estado debe garantizar este derecho. Recordemos que el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad Estado (LIF) produce las pastillas anticonceptivas orales, y de faltar como se denuncia, es un gran problema. No podemos volver atrás sobre nuestros derechos, el Estado debe responder y dar cuenta de sus actos", dijo por su parte la diputada Gisel Mahmud.

En la misma línea la diputada Erica Hynes expresó: "Es de muy larga data, desde principios de la gestión que se fue agudizando y en ese sentido preocupa porque se discontinúan los tratamientos anticonceptivos. Había en la provincia una oferta diversa que se ejercía en los centros de salud. Y no se puede decir «vení mañana a buscar la caja de anticonceptivos» porque ya sea las pastillas o las distintas hormonas no se pueden cortar o improvisar. Se escucha «pasá otro día o tratá de comprártelas por tu cuenta», respuestas de los efectores porque no le llegan las partidas.

"Siempre el prejuicio de la sociedad va a ser que la mujer no se cuidó, que no fue responsable y en realidad hay ausencia del Estado, justamente en un momento de crisis cuando más deberían estar apoyando para evitar los embarazos no deseados", agregó.

Costos

UNO Santa Fe consultó en cinco farmacias de la ciudad por precios. Los preservativos cuestan entre 25 y 80 pesos cada uno, dependiendo la marca, y señalan que en 2020 nunca hubo problemas de abastecimiento. Las pastillas anticonceptivas tienen diferentes costos según las drogas: van desde los 200 a los 2.500 pesos. Los anillos se consiguen en farmacias por 2.025 pesos y duran entre dos y tres semanas. Los parches están 802 pesos cada pack de tres. Y la inyección anticonceptiva, cuesta 337 pesos cada dosis, y se coloca cada tres meses.

Relevamiento

Un relevamiento de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la regional Santa Fe al que accedió UNO Santa Fe a fines de noviembre del 2020 indica que durante 2020 hubo un aumento de embarazos no deseados y una importante falta de stock de anticonceptivos hormonales y preservativos. De 19 centros de salud en el centro y norte provincial, el 79 por ciento indicó que no cuenta con un tipo de anticonceptivo: inyectables, orales comprimidos o métodos de barrera. En el 58 por ciento señalaron no tener dos de esos métodos y en el 31 por ciento de los casos no tienen ninguno de los tres.

Al ser consultados este miércoles sobre cómo sigue la situación, desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la regional Santa Fe informaron que sigue igual, incluso peor.

En el caso del centro de salud de Pompeya, por ejemplo, se indicó que recibieron en todo 2020 solo cuatro cajas de preservativos, que contienen en total 576 unidades. Significa en promedio la entrega de un preservativo por día para todo ese barrio.

Al ser consultados los profesionales por las consecuencias del desabastecimiento de anticonceptivos, señalaron que notaron un aumento de embarazos no deseados y de solicitudes de interrupciones legales del embarazo durante el 2020.

Aborto legal, seguro y gratuito

Otro punto importante es cómo se llevará adelante la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Desde la salud pública de Rosario expresaron que con la nueva ley de aborto esperan que se descomprima la demanda que tienen. Se sabe que en esta ciudad del sur provincial toma pacientes con obra social o no de localidades de toda la provincia e incluso del país. Desde el socorrismo se alertó que en el norte y centro de Santa Fe se incrementaron las restricciones para acceder a la interrupción legal del embarazo desde la pandemia. Según pudo conocer UNO Santa Fe, el Ministerio de Salud deriva los casos más complejos a Rosario asumiendo los costos de las instituciones que se niegan a realizarlos.

Si bien desde el oficialismo algunos buscan que la IVE se cumpla, el hecho de que falten anticonceptivos desde julio, que se permita el avance de objetores de conciencia en hospitales y centros de salud del centro y norte provincial, y que los funcionarios de Salud eviten a toda costa hablar de estos temas genera incertidumbre y preocupación en cuanto a respetar la garantía de derechos a largo plazo.

El LIF continúa con la producción pública de misoprostol. La droga es uno de los medicamentos esenciales de acuerdo a la OMS y tiene un 85 por ciento de efectividad.

Oficialismo

La diputada provincial Lucila De Ponti (PJ) presentó el 30 de diciembre en la Cámara baja un proyecto de ley en el que se plantea que sea el Ministerio de Salud de la provincia la autoridad de aplicación y que se autorice al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del IVE. La iniciativa fue girada a tres comisiones: Salud y Asistencia Social, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales.

Otra voz fue la de la subsecretaria de Mujeres, Diversidad y Género de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género provincial, María Florencia Marinaro: "Se trabajó mucho, el gobernador al asumir firmó el decreto de adhesión a la interrupción legal del embarazo, para que se garantice en todo el territorio de la provincia. Hoy el gobernador celebró la sanción. El Estado no tiene pañuelos, no tiene banderas, debe hacer cumplir la ley y garantizar el derecho a la salud y el acceso igualitario para todas las mujeres de nuestra provincia”, expresó en Telefé Santa Fe.

Quien no se pronunció al momento de la sanción y la promulgación fue quien está al frente de Estado de Igualdad y Género, la secretaria Celia Arena. Al asumir en 2019 dijo en una entrevista con UNO Santa Fe sobre su postura en la legalización del aborto: "Se va a aplicar la ley si se aprueba", en los últimos meses evitó referirse. Tampoco lo hizo la ministra de Salud, Sonia Martorano. Hasta el momento tampoco hubo decreto de adhesión a la Ley IVE 26.529 ni a la Guía de Implementación de la IVE para profesionales de la salud que lanzó el gobierno nacional.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti publicó un tuit el 30 de diciembre al aprobarse la ley IVE que minutos más tarde borró: "La aprobación por el Congreso del aborto legal, seguro y gratuito, es una conquista de las mujeres argentinas que amplía sus derechos y protege la salud pública. Saludamos que el presidente Alberto Fernández cumple su compromiso de campaña, honrando la política y el valor de la palabra". A nivel del Ejecutivo provincial cabe destacar que nadie hasta el momento se pronunció en contra.

Oposición

Desde el bloque socialista reclamaron: "No hay ninguna comunicación sobre cómo se va a implementar la IVE en la provincia. Hay una tradición en la provincia empezando por Rosario, de implementar la interrupción del embarazo a través de los protocolos. Sin embargo no hay ninguna comunicación de cuál va a ser la estrategia de Salud en el sector primario", dijo la diputada y exministra de Ciencia y Tecnología provincial, Hynes.

Consultas

Desde Nación se puso en funcionamiento la línea 0800-222-3444. Es una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, que brinda información a toda la población.

A través de este servicio se informa sobre métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia; obligaciones del sistema público de salud, obras sociales y prepagas; derechos de usuarias del sistema de salud; abuso sexual hacia niños y adolescentes; violencia sexual; asistencia posaborto; ILE; cáncer de cuello de útero y de mama; derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y atención de población LGTBIQ+; entre otros temas.

Mahmud agregó: "Con respecto a la implementación de la IVE, aún no tenemos novedades ni pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud. Cuando hablamos de preparar el sistema de salud, hablamos de un trabajo en el primer nivel, debemos reforzar consejerías, garantizar información clara y precisa para cada mujer, respetando su voluntad y autonomía", sostuvo.

Y concluyó: "Las políticas de salud de Rosario fueron y son ejemplo a nivel nacional. Aún tenemos pendiente una gran deuda con niños y adolescentes, que es la ley de educación sexual integral que debe ser ley este año".