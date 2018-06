Sampaoli sorprendió y dijo que no evalúa dar un paso al costado

El entrenador Jorge Sampaoli aseguró tras la bochornosa eliminación de la selección argentina del Mundial 2018 que no piensa dar un paso al costado. "Para mí el hecho de estar acá, de elegir un lugar donde estoy y quise estar no me hace evaluar eso", respondió el casildense cuando le preguntaron si pensaba en renunciar.





"Es muy doloroso quedar afuera de la Copa del mundo por el esfuerzo que hicieron los jugadores que dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar", aseveró.





Además dijo: "Quiero agradecerle mucho a esta grupo de jugadores que hizo lo imposible por estar acá representando al país y también un agradecimiento a la AFA"





El técnico, quien tiene contrato hasta 2022, dijo que la eliminación de Argentina para él "no es un fracaso, sino una frustración".





A mediados de 2017 Jorge Sampaoli firmó un contrato por cinco años con al selección argentina. La idea era clasificar a Rusia 2018 y llegar a Qatar 2022 con un proyecto más amplio.





Sin embargo, la temprana eliminación de la Selección en Rusia 2018 a manos de Francia pone en jaque la continuidad del entrenador.





En la previa al Mundial, el entrenador manifestó sus ganas de continuar sea cuál sea el resultado. Y la realidad es que hay un contrato firmado con una clásula millonaria.





Es que recién a fines de la Copa América 2019 (que se jugará en Brasil) hay una cláusula de recisión unilateral. En cualquier otro caso, si desde la AFA quieren discontinuar el trabajo de Sampaoli deberán abonarle 20 millones de dólares.





También antes del Mundial, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA había dicho: "Banco a Sampaoli aunque Argentina no pase la primera ronda del mundial. Ya lo hablé con él. Tiene contrato por cinco años, y ya lo pensamos en lo que le falta al fútbol argentino, que es un proyecto".