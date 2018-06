Diego Lugano decidió dejar el fútbol a fin de 2017 y desde ese mismo momento se convirtió en Superintendente de Relaciones Institucionales del conjunto carioca, a tal punto de participar de la ceremonia eligiendo equipos y cruces que se darán en los 16vos de final.





Después de consumarse los cruces, que comenzarán en julio (se habla del 18 en Brasil y el 1 de agosto en Santa Fe), charló con la prensa y expresó: "A diferencia de otros años, este San Pablo tiene como objetivo ganar la Sudamericana, bajamos esa vara de tomarlo como un segundo torneo, es un impulso para volver a ser un grande de América, había muchas expectativas, nunca es ideal enfrentar a un equipo argentino, como para ustedes medirse con un brasilero. Santa Fe es una distancia corta y no será un viaje tan desgastante".





Al momento de referirse a la actualidad de San Pablo, el ex-defensor de la Selección uruguaya enfatizó: "Estos últimos años fueron complicados, con problemas políticos importantes que hicieron que el equipo estuviera una situación complicada, por suerte en el último año y medio se está armando, con una cantera muy fuerte, intentando que los jugadores se queden más tiempo, con una enorme presión de 7 años sin títulos, lo peor es que Palmeiras y Corinthians están ganando, donde cualquier título puede ser una salvación, con la llegada de Aguirre adquirió mayor solidez, hay que esperar porque dos meses faltan para el partido y es una eternidad en Brasil".





En la parte final, cuando dio su opinión respecto a definir la eliminatoria en el estadio Brigadier López, Lugano no dudó en afirmar que "me tocó perder y ganar de las dos maneras, si tuviera que elegir por cultura optaría por hacerlo en casa, en este caso no es así, habrá que ir a Santa Fe a buscar la clasificación, la referencia de Colón la tiene seguramente bien Aguirre, porque dirigió hace poco allí. La Sudamericana, a diferencia de otros años, es la posibilidad para tomar impulso, con más humildad y los pies sobre la tierra".





Las posibilidades eran muchas pero dentro de lo accesible y difícil, el bolillero cayó en segundo lugar para Colón . Si bien tendrá la posibilidad de definir la serie en condición de local, en el horizonte asoma San Pablo de Brasil , uno de los equipos más ganadores de su país.