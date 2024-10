Santa Fe Acá continúa asesorando a los usuarios que necesiten inscribirse al RASE

El Gobierno de la Provincia sigue adelante con su plan para que los santafesinos se inscriban a los subsidios para la energía y no paguen de más. Dónde estarán los operativos esta semana.

Cabe destacar que quienes no hayan completado la inscripción al RASE, el sistema los asignará dentro del segmento de ingresos altos (N1) y deberán pagar la tarifa sin percibir ningún tipo de subsidio. En este sentido, en la provincia de Santa Fe hay alrededor de 168 mil usuarios que estarían en condiciones de acceder a las categorías de ingresos medios (N3) y bajos (N2) y no han realizado la inscripción correspondiente. De esos 168 mil usuarios, 50 mil se encuentran en la ciudad de Rosario y 28 mil en la ciudad de Santa Fe.

"Nación dispuso aumentos en las tarifas de luz y de gas. Por eso, desde el Gobierno de Santa Fe queremos contarles a los santafesinos qué trámite deben hacer para no pagar de más en sus facturas. Es muy importante que quienes no se hayan inscrito y cumplan con los requisitos lo hagan, ya que de lo contrario, el gobierno nacional no seguirá otorgando esa bonificación. Nuestro objetivo es que todos los santafesinos conozcan qué es el RASE y puedan acceder a él en caso de corresponder", indicó el secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido.

rase 2.jpg

Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía

El RASE divide a los hogares en tres segmentos, que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Segmento de ingresos altos (N1)

-Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas (más de $ 3.056.091,50)

-Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años

-Tener 3 o más inmuebles

-Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Segmento de ingresos medios (N3):

-Ingresos mensuales totales del hogar entre 1 y 3,5 canastas básicas (entre $ 873.169 y $ 3.056.091,50)

-Poseer hasta 2 inmuebles

-Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Segmento de ingresos bajos (N2)

-Ingresos netos menores a 1 canasta básica (menor a $873.169)

-Poseer hasta 1 inmueble

-No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Operativos de cercanía

Santa Fe Acá articula los esfuerzos de los distintos niveles y poderes del Estado y, particularmente dentro del Poder Ejecutivo, entre sus diferentes jurisdicciones, con el objetivo de reducir las desigualdades del territorio, potenciar las capacidades de los ciudadanos en sus comunidades, promover la inclusión a partir de la participación ciudadana y la utilización del espacio público, fortalecer los vínculos entre vecinos e instituciones y mejorar los espacios de condensación socioculturales. Para conocer más información sobre el programa y los dispositivos territoriales podes ingresar a www.santafe.gob/santafeaca.

Cronograma en Rosario

Martes 15 de octubre de 9 a 13h.

Barrio San Martín Sur

Cooperativa María del Rosario - Termópolis 1157

Barrio Parque Habitacional Ibarlucea

Comedor Madres Celedonio de Escalada - Tres Sargentos 4330

Barrio Hospitales

Centro de Salud Nº 11 “Villa Corrientes” - Amenábar 1329

Barrio Moreno

Evita Sol Naciente - Moreno 4415

Barrio Alvear

Comedor Latiendo Corazones - Pje. Achupallas 4140

Miércoles 16 de octubre

Plaza Montenegro (de 9 a 13h)

San Martín y San Luis

Barrio Sarmiento / Parque Casas (de 9 a 13h)

Maciel Bochin Club - Darragueira 950

Barrio Avellaneda Oeste / Vìa Honda (de 9 a 13h)

Centro de Salud Hermes Binner - Av. Cisnero 5185

Barrio Tío Rolo (de 9 a 12h)

Centro Cuidar Tío Rolo - Avellaneda 6915

Jueves 17 de octubre de 9 a 13h.

Barrio Puente Negro

Capilla Nuestra Señora de Fátima - Cavia 1322

Barrio Empalme Graneros

Centro de Salud N° 17 "Cáritas Guadalupe" - French 5496

Cronograma en la ciudad de Santa Fe

Jueves 17 y viernes 18 de Octubre

- Plaza Fournier (Gobernador Freyre y Castelli) 10 a 14h.

Jueves 17 de octubre

- Móvil de la Defensoría del Pueblo en Club La Casita - Lamadrid 2247 - Dis. Suroeste. De 9:30 a 12:30 hs

Lunes 21 de octubre

- Asoc. Civil Manos a las Obras - Gob. Menchaca y Larrea. De 9:30 a 12:30

Jueves 24 de octubre

- Vecinal Pro Adelanto Barranquitas - Francia 4000 - Dis. Oeste. De 9:30 a 12:30

Quienes estén interesados deberán presentarse con la factura de luz, de gas por red, el DNI, número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, conocer los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años y tener una dirección de correo electrónico. También pueden hacerlo desde el sitio web www.argentina.gob.ar/subsidios.

Inscripciones

A partir del 16 de octubre y por el plazo de un mes estarán inscribiendo en las sedes territoriales del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de lunes a viernes de 8 a 11 h.

- UDT Oeste Santa Rosa - Mendoza 4265

- UDT Sur Centenario - Pietranera 3178

- UDT Noroeste Acería- Edmundo Rosas 8300

- UDT Centro Barranquitas - Bolivia 3751

- UDT La Costa Alto Verde - Espora 2366

Descargas