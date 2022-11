Santa Fe perdió con Tucumán, y jugará ante Uruguay por el 7° puesto

La jornada comenzó con el turno mañana sin inconvenientes, pero los partidos de la tarde se vieron afectados por una tormenta eléctrica pasajera, que demoró media hora la acción. La novedad es que este año habrá nuevo campeón, dado que Córdoba perdió frente a Cuyo por 20-23; el combinado cuyano disputará la gran final con Buenos Aires, que venció a Rosario por 26-17. Y en la final del grupo del Ascenso se cruzarán Entre Ríos y San Juan, que dejaron en el camino a Mar del Plata y a Santiago del Estero, respectivamente.

En el caso del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby perdió de manera categórica por 37 a 11 frente a su similar de la Unión de Rugby de Tucumán. El primer tiempo fue muy parejo, equilibrado, a pesar de haberse ido al descanso ganando la visita por 17 a 11. Pero en el complemento el equipo tuvo muchas falencias, no encontró nunca el rumbo, y sobre todo falló en defensa. Los Naranjitas, cuando tuvieron la posibilidad de marcar en el ingoal contrario, no las desperdició. El try para los santafesinos lo marcó Juan Moretti, y los penales fueron concretados por Mateo Carughi.

La Unión Santafesina de Rugby alistó a: Mateo Mehring, Renzo Carrara y Santiago Clementz; Agustín Piris y Mauro Graciani; Matías Arangio, Valentino Ferrero y Valentino Fresco; Juan Raffa y Mateo Carughi; Entrenadores: Martín Valentinuzzi, Luciano Bordón, Maximiliano Bertholt, Agustín Dalla Fontana y Marcelo Del Pozo. Luego ingresaron: Pedro Berardi, Pietro Crocce, Valentino Appo, Alejo Voght, Luigi Crocce, Esteban Russi, Gabriel Savino y Gabriel Sala.

En la Zona Campeonato, en semifinales, Buenos Aires derrotó a Rosario 31 a 17, y Cuyo se impuso a Córdoba por 23 a 20. También Salta superó a Uruguay 33 a 18, y Tucumán a Santa Fe por 37 a 11. En la Zona Ascenso, Chubut le ganó a Oeste de Buenos Aires 31 a 22, Noreste a Andina por 36 a 15, San Juan a Santiago del Estero 24 a 19, y Entre Ríos al local Mar del Plata por 10 a 7.

El próximo sábado 19 de noviembre será la jornada de definiciones. En la Zona Campeonato, por el 7° puesto, a las 11, jugarán Santa Fe con Uruguay, y por el 5° puesto, a las 10.30, lo harán Salta con Tucumán. Por el 3° lugar, a las 11.30, Rosario se medirá con Córdoba, y por el título, a las 14.30, Buenos Aires jugará con Cuyo.

En la Zona Ascenso, por el 15° puesto, a las 9.30, Andina jugará con Oeste de Buenos Aires; por el 13° puesto, a las 9, Noreste se medirá con Chubut; por el 11° lugar, a las 10, Mar del Plata con Santiago del Estero, y por el 9° puesto, es decir, por el ascenso, a las 13, lo harán Entre Ríos con San Juan.