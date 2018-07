Santa Fe RC y CRAI festejaron en la última fecha

La 11ª fecha de la primera fase del Torneo Regional del Litoral 2018 definió los ocho equipos clasificados a la Zona Campeonato del certamen organizado conjuntamente por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.





Adquirieron ese derecho, Jockey, Duendes, Gimnasia y Esgrima, Santa Fe Rugby, CRAI , Estudiantes, Old Resian y Universitario de Rosario. Por su parte, Tilcara, Universitario de Santa Fe, Provincial y CRAR jugarán la Zona Reclasificación.





En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club consiguió superar a Universitario de Rosario por 34 a 22 en un cotejo que tuvo como árbitro al rosarino Germán Rabbia de discreto desempeño. En cuanto al desarrollo de las acciones, hay que señalar que no fue un buen partido, ya que hubo poco control de pelota, y muchas imperfecciones.





Los dueños de casa no jugaron un gran partido, pero tuvo la virtud de haber sabido aprovechar las oportunidades que dispuso. En parte del primer tiempo, y algo del complemento SFRC mostró algunos buenos pasajes, pero una vez que consiguió los cuatro ensayos, bajó su producción y cometió algunos errores que casi le cuestan caro.





Vale detenerse en destacar actuaciones individuales muy buenas, como el caso de Francisco De Biaggio, un todo terreno, no solamente ante Uni, sino a lo largo del torneo. También vale rescatar a Sebastián Álvarez, por la entrega en cada partido, y la importancia de Lucas Caputto en el pack.





Más detalles

En la autopista , en un partido muy duro e intenso, CRAI le ganó ajustadamente a Old Resian por 21 a 19 con el control del rosarino Juan Pablo Spirandelli. En el primer tiempo, para los Gitanos hubo cuatro penales del apertura Francisco Alberto, mientras que para la visita un penal de Victor Jaef y un try de Lucas Humanes. En el complemento, Victor Jaef consiguió dos penales, y otro de Miguel Tortorelli, mientras que para los anfitriones, tres penales de Francisco Alberto.





En la sede central ubicada en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná se quedó con el clásico al vencer a Tilcara por 25 a 17 en un choque arbitrado por el entrerriano Ulises Ruiz. En el primer tiempo, el cual favoreció a los locales 13 a 5, hubo un try, una conversión y un penal de Fermín González Leites, más un penal de Lescano, mientras que el pilar Roberto Figueroa consiguió un ensayo para los visitantes. En el complemento, para los albinegros hubo un try de Gallino y otro de Jairo Suárez, más una conversión de Lescano, mientras que para los verdes de Sauce Montrull, hubo un try de Juan Cruz Rausch y otro de Bruno Dapit, convertido por Tomás Sigura.





En cuanto al resto, en Fisherton, Jockey Club de Rosario fue impiadoso con CRAR de Rafaela al vencerlo por 57 a 12, mientras que en Las Delicias del sur provincial, Duendes hizo lo propio con Provincial de Rosario por 61 a 12. En el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario dió cuenta de Universitario de Santa Fe al superarlo por un claro 68 a 5. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club * 47; Duendes * 45; GER * 44; Santa Fe Rugby Club * 42; CRAI * 35; Estudiantes * 32; Old Resian * 27; Uni (R) * 23; Tilcara 21; Uni (SF) 10; Provincial 7 y CRAR 4 (*, clasificados a la zona campeonato).

La próxima fecha se jugará el 11 de agosto con los siguientes cruces: Santa Fe Rugby con Universitario de Rosario, CRAI con Gimnasia y Esgrima, Estudiantes con Duendes y Old Resian con Jockey Club (R).





Síntesis

Santa Fe Rugby 34- Universitario R 22

Santa Fe Rugby Club:Francisco Duranda, Santiago Caputto y Martìn Roldàn; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal; Valentín Iturraspe, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli (capitán) y Agustin Galìndez; Francisco Diburzi, Tomás Kerz, Marcos Erbetta, Agustín Foradini y Sebastián Alvarez. Entrenador: Raúl De Biaggio.

Universitario de Rosario: Nicolás Montero, Guillermo Grabois y Juan Martín Bernabeu; Benjamín Villaruel y Pedro Ortega; Facundo Cuello, Carlos Lewtare y Emilio Cuello; Fede Liljestrhöm y Facundo Columba; Marcos Auguste, Mauro Medrano, Federico Cámpora, Federico Páez y Sebastián Cáccamo. Entrenadores: César Schiavo y Juan Fasce.

Primer tiempo: 9´ penal Tomás Kerz, 16´ try Sebastián Caccamo convertido por Facundo Columba, 20´ try Agustín Foradini, 28´ try Valentín Iturraspe convertido por Tomás Kerz.

Segundo tiempo: 6´ try Sebastián Álvarez convertido por Tomás Kerz, 10´ penal Facundo Columba, 18´ try Marcos Erbetta convertido por Tomás Kerz, 24´ try Rodrigo Asenso convertido por Facundo Columba, 32´ try Sebastián Cáccamo.

Cambios en SFRC: Agustín Bude por Francisco Duranda, Victor Tripicchio por Santiago Caputto, Facundo Costa por Martín Roldán, Tomás Longo por Valentín Iturraspe, Guillermo Botta por Luis Mariano Cabal y Lucas Borgarello por Sebastián Álvarez.

Cambios en Uni: Rodrigo Asenso por Nicolás Montero, Galo Della Vedova por Benjamín Villarruel, Pablo Escalante por Federico Páez, Heber Uriel Deleba por Facundo Columba y Guido Ferreyra por Carlos Lewtare.