Santa Fe Rugby consiguió el título que se merecía; ganar el Torneo Oficial

Un partido muy duro, muy intenso, de dientes apretados, con algunos pasajes deslucidos, pero lógicamente entendible ya que se trataba de una final, y en este tipo de cotejos definitorios, nadie arriesga más de la cuenta. El primer parcial fue parejo, equilibrado, con pocas situaciones frente a los arcos, hasta que llegó un corto para el conjunto colegial que no prosperó, y tras dicha acción hubo una infracción de las tricolores que terminó con un penal muy bien ejecutado por Julia Bravo que logró abrir el marcador.

image.png La Pupi Traverso cumplió un papel clave en el equipo de Santa Fe Rugby en la final ante La Salle Jobson.

En el inicio del segundo parcial, Santa Fe RC dispuso de dos cortos, pero ninguno tuvo la efectividad deseada. Igualmente el protagonismo lo adquirió la escuadra de Martín Vich, primero siendo dominante territorialmente y también en cuanto a la posesión de la bocha, pero no tenía suerte ya que tuvo algunas chances en el arco rival. No dejó de insistir nunca, y llegó el empate desde el fijo por intermedio de Virginia Borlle, el cual fue más que merecido.

En el tercer juego, todo venía bastante parejo, algo deslucidas las acciones, claro que el cansancio por el desgaste de los dos primeros tiempos se comenzó a sentir, pero en la oportunidad que dispuso, buscando siempre el arco rival, Santa Fe Rugby logró, en una muy buena acción, que coronó Virginia Borlle, marcar el segundo tanto en su cuenta personal, para dejar el marcador 2 a 1.

El tramo final fue muy duro, con un conjunto lasallano decidido a buscar el empate, pero no lo consiguió. El colegial, buscó por todas las formas posible, pero a partir del buen despliegue de la defensa de las tricolores, esas intenciones quedaron truncas, lo cual de a poco Santa Fe Rugby fue sellando un aquilatado triunfo, que fue lo que le permitió consagrarse campeón del certamen oficial de damas. Más que merecido lo tiene, por todo lo que se viene trabajando hace mucho tiempo, dirigentes, cuerpo técnico, y jugadoras, sobre todo, que durante toda las semanas entrenaron para ahora poder disfrutar de las mieles del éxito.

image.png La fiesta de las tribunas, con el aliento a sus jugadoras, formaron parte del apoyo que las chicas de SFRC necesitaban.

"La verdad es que tengo mucha alegría, creo que el club se lo merece por todos los años de trabajo, no solamente por lo sucedió en esta temporada, sino que por lo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Han pasado muchas jugadoras, muchos profesores, y creo que la alegría que se generó es inmensa" le dijo Martín Vich a UNO Santa Fe.

El head coach del plantel de Santa Fe Rugby manifestó que "fue un partido muy duro, como siempre que se juega ante La Salle, hay cuatro o cinco equipos con los que se juega muy intenso el torneo, y este caso no fue la excepción. Había que mantener la intensidad, no irnos del partido, no sé si fuimos los que mejor jugamos, pero lo importante es haber ganado este partido".

"Lo mejor del equipo es que siempre tratamos, a veces salió y en otras ocasiones no, tratar de defender de la mejor manera. Esta seguidilla de partidos que tuvimos lo hicimos, logramos la solidez en defensa que se requería, y supimos aprovechar los momentos que tuvimos para poder atacar y poder meterla. Este es un grupo muy bueno, que siempre buscó ser protagonista, y lo consiguió" indicó el entrenador paranaense.

image.png La familia de Santa Fe Rugby festejando su primer título en el Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 2- La Salle Jobson 1

Santa Fe Rugby: Catalina Alicandro; Virginia Borlle, Silvina Cipriani, Agustína García, Florencia Gorla, Pamela Kuxhaus, Lucila Patrizi (capitana), Micaela Rosatti, Martina Spuler, Lucila Torrengiani, Celina Traverso, Victoria Vigetti, Sofía Garófalo, Martina Linari, Amparo Mayoraz, Renata Mocchiutti, Malena Páez, Florencia Poletti, Emilia Depetris y Noelia Bigliani. Entrenador: Martín Vich.

La Salle Jobson: Mariela Rosales; Rocío Helbling (capitana), Mora Bracamonte, Sol Pimpinella, Antonela Capello, Juliana Bravo, Lucía Beltramino, María Carlen, Josefina Salamano, Camila Fabbro, Florencia Alurralde, María Neme, Agostina Valentinuzzi, Valentina Quercia, Elena Borlle, Belén Salas, Mila Doyarzabal, Gimena Leurino. Entrenador: Daniel De Petre.

Goles: 8´ gol de penal de Julia Bravo (LS); 20´ gol de córner corto Virginia Borlle (SF) y 38´ gol Virginia Borlle (SF).

Tarjetas verdes: Micaela Rosatti y Lucila Torrengiani (SF); María Neme (LS).

Tarjeta amarilla: Micaela Rosatti (SF).

Árbitros: Adrián Kieffer y Beatríz Acuña.

Cancha: sintético ASH