A 128 días de la muerte de Augusto Paulón comparten una emotiva carta de su madre

A través de las redes sociales se dio a conocer el mensaje de la madre del joven asesinado el 20 de enero.





Hay que recordar que el pasado 10 de mayo y luego de varios pedidos por parte de la familia, se entregó el principal sospechoso por el crimen del joven.





"Tuve un hijo en esta tierra, al que le enseñé el amor a su patria. La misma patria que no lo cuidó y que permite que nuestros hijos estén expuestos a todo.





"Mi patria, la que se alza cuando hay un partido, pero no logra quitarle el arma al asesino. Alguien me dijo que «acá está todo hecho para el después».





"Lamentablemente el «después» no tiene vuelta atrás.





"Ya no sirve. Hoy no puedo decir feliz día de la patria, como cada año, porque no lo siento. Más bien siento que mi patria perdió un hijo valioso, pierde gente valiosa, gente que realmente hizo patria viviendo dignamente.





"JUSTICIA POR VOS. ESO ES LO QUE ME DEBE MI PATRIA. PARA VOLVER A CREER QUE SIRVE ENSEÑARLE A LOS HIJOS QUE VALE LA PENA".





