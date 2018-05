A cinco meses del quíntuple femicidio del barrio Alfonso

A cinco meses del caso que conmovió a Santa Fe en la tarde del 29 de diciembre y por el cual cinco personas fueron ejecutadas a manos del agente penitenciario Facundo Solís , los familiares de las víctimas reclaman justicia y piden un mayor avance en la causa que tiene al policía como protagonista de la masacre.

LEER MÁS: Un juez definirá si la tía de los hijos del femicida Facundo Solís puede ser querellante

Esa tarde Solís persiguió y mató a Mariela, su expareja, a Aylén –la hija de esta de 19 años– y a su novio. Luego ejecutó a la madre y a la hermana de Mariela.





LEER MÁS: Cómo fue la masacre desatada por el agente Solís en barrio Alfonso

A pocas horas de cumplirse los 150 días del crimen, Alejandro Soto, el padre de Aylén y exmarido de Mariela, compartió a través de las redes sociales un fuerte reclamo en torno a la figura de Solís.





masacre barrio Alfonso.jpg



"A punto de cumplirse 150 días de la partida (obligada) del amor de mi vida, mi princesa Aylen Tamara "Lali" Soto, no voy a subir fotos de ella, ni de Yoel, ni de Mariela, ni de Sonia, ni de Kuki. Pero sí voy a subir fotos de vos, justamente de vos desquiciado mal nacido Facundo Solis. Para que todos los que te conocieron y los que no te conocen sepan la lacra mal parda con la que trataban y trataron. No hay calificativo para describirte", reza una parte del mensaje publicado.