A pesar del vandalismo, la construcción del cuartel de bomberos voluntarios continúa

La Asociación Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Calchines fue creada en 2015, frente a la necesidad de la comunidad de contar con personas preparadas que puedan asistir a la población en casos de incendio o emergencias. La decisión se tomó en base a que los cuarteles de bomberos más cercanos están en San José del Rincón y en Cayastá, a 32 y 35 kilómetros de distancia del pueblo, respectivamente.A tres años del inicio de un sueño para los lugareños, recién ahora pudieron comenzar la construcción de su tan ansiado cuartel. Hace unos días se hicieron los cimientos y tapiales. Pero hace una semana se encontraron con que parte de esas mismas paredes, las construidas el día anterior, habían sido vandalizadas y quedaron totalmente derrumbadas.En contacto con UNO Santa Fe, Marisa Weiss, presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Calchines, contó que "a pesar del mal momento" se pudo seguir edificando y que lo que sucedió fue claramente "un hecho de vandalismo porque se encontraron en el lugar algunas botellas de bebidas alcohólicas. Así que, supuestamente, son jóvenes que han estado ahí por la noche".El cuartel se edifica en un predio cedido por la comuna y cada pared se levanta "a puro sacrificio" gracias al voluntariado del plantel de Bomberos Voluntarios y de la Comisión Directiva de la institución que, a su vez, reciben ayuda de la comunidad. Paralelamente realizan rifas y eventos a beneficio para poder costear la construcción."Recibimos también un subsidio de la provincia que, si bien nos ayuda mucho, no nos alcanza. Porque nos demanda mucho dinero la compra de elementos de trabajo que garanticen la seguridad de los chicos (bomberos). Es mucho gasto, porque los trajes son muy caros", contó Weiss.Algo que grafica el grado de compromiso de las personas que integran la asociación es que al no contar con fondos suficientes, los bomberos deben cumplir sus funciones con materiales donados de otros cuarteles. Sin embargo, la solidaridad ante las adversidades se hace presente todo el tiempo.Gracias a una de las intituciones del lugar que realizó un almuerzo a beneficio de la construcción del futuro cuartel, se pudieron reunir los fondos suficientes como para techar el edificio. Eso permitirá que, una vez concluido el cerramiento, se puedan trasladar del lugar que hoy utilizan como base de operaciones."Actualmente estamos en un lugar prestado que es muy chiquito y no alcanza. Entonces, la idea es techar y ahí hacer después las respectivas divisiones para tener las oficinas y lo que se necesite".Los bomberos voluntarios de Santa Rosa de Calchines son 11 y los integrantes de la Comisión Directiva, alrededor de 15 personas. A diario, ellos y sus familias luchan por hacer crecer una institución que, seguramente con el paso del tiempo, se convertirá en una de las entidades clave para el crecimiento de Santa Rosa de Calchines.En esta temporada estival, con lo que tienen, los bomberos voluntarios acuden con frecuencia a solucionar los problemas que genera la irresponsable quema de pastizales a la vera de la ruta provincial 1.Para ponerse en contacto o colaborar con la instución:Facebook: https://www.facebook.com/Bomberos-Voluntarios-Santa-Rosa-de-Calchines-1732128793675345/Cel: 342-5055934