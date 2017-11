Abogados le piden a Macri que denuncie con nombre y apellido a las "mafias laborales"

Así como lo hizo a mediados de año, el Colegio de Abogados de Santa Fe, Primera Circunscripción, rechazó las afirmaciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, respecto de la existencia de una industria del jucio y de "mafias" en el ámbito de la Justicia laboral, de la que participarían abogados y jueces laboralistas.





"Tal como lo manifestáramos en su oportunidad, los funcionarios públicos deben actuar con moderación y ser prudentes en sus manifestaciones, en salvaguarda del correcto funcionamiento de la República", sostiene el comunicado emitido.





"Ante la reiteración de las ofensas, observamos con notoria preocupación que nuestra proclama de entonces, se convirtió en una mera expresión de deseos, circunstancia que nos impone el deber de defender la honorable labor profesional. Es preciso dejar aclarado que nuestra acción no se dirige a tutelar intereses corporativos, sino que por el contrario, procura salvaguardar la dignidad de ciudadanos que, a través del ejercicio de la abogacía, hacen realidad la manda del preámbulo de la Carta Magna de "afianzar la justicia y consolidar la paz", agrega la nota.





En esa dirección, Andrés Abramovich, integrante de la Comisión Directiva de la institución, manifestó a UNO Santa Fe que, en defensa del ejercicio de la profesión, el presidente de la Nación "debería dar los nombres y apellidos, si efectivamente conoce algún estudio o abogado que cometa estos procederes reñidos con la ética".





El profesional recordó que en el Colegio existe un Tribunal de Conducta que combate el ejercicio ilegal de la profesión, y que en Santa Fe, no existe constancia de que se fragüen accidentes de trabajo.





"Tal vez existen, pero en el Tribunal de Conducta, no hay ninguna denuncia sobre el particular. También se debe diferenciar la realidad de provincia y Ciudad de Buenos Aires, con lo que es el interior del país. Si él habla de sesenta estudios jurídicos de Buenos Aires que fraguan accidentes y enfermedades, y que están en connivencia con peritos jueces y demás, eso desde ya no abarca la provincia de Santa Fe, o al menos la Primera Jurisdicción, que es nuestra ciudad", explicó.





De igual forma, Abramovich se refirió a los sectores productivos e industriales, que luego de las declaraciones de Macri, salieron a coro a repetir la existencia de "mafias" laborales, y planteó que lo que se debe atender frente a la normativa proyectada para reformar la ley laboral, es si efectivamente va a contribuir a la creación de más puestos de trabajo.





"Lo que nosotros decimos es que a donde se tiene que apuntar es a un control de las ART para que efectivamente cumplan su objetivo, que es el de prevenir los accidentes y las enfermedades laborales. El Estado tiene que intervenir a través de su policía del trabajo para multar, o sancionar a los empleadores que no cumplen con la normativa laboral. Acá el discurso se está dando vuelta y se trata de poner la lupa sobre la labor de los abogados, que solamente representan los intereses del trabajador o el empleador, pero en aras de la justicia", remarcó.





