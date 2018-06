Aborto: convocan a una concentración en apoyo a profesionales objetores de conciencia

El flayer con la invitación circula por WhatsApp y no se atribuye a ninguna organización provida en particular. La manifestación será el próximo viernes 22 a las 12 frente al Hospital Iturraspe, donde actualmente todos los médicos del Servicio de Ginecología siguen siendo objetores de conciencia.

Consultado al respecto, el director de dicho servicio, el doctor Samuel Seiref, confirmó a UNO Santa Fe que fue informado de la convocatoria. "Buscan, por un lado, mostrar que hay un 50% de la población que no está de acuerdo con ese voto (en la Cámara baja); por el otro apoyar a quienes pensamos distinto", dijo.

Seiref indicó que hubo manifestaciones contra su persona en la movilización que se realizó frente al hospital el pasado jueves 14 por grupos a favor del proyecto de aborto legal, tras la media sanción en Diputados. "Vinieron después de la votación con una actitud muy agresiva, incluso hacia mi persona por el solo hecho de pensar distinto. En la puerta del hospital se gritaba en mi contra. Por eso también recibí muchas muestras de apoyo de la comunidad del hospital hacia mi trabajo y mi persona", expresó el doctor y agregó: "La objeción de conciencia sigue siendo por ahora un derecho constitucional que mucha gente pretende que no se respete".

De la marcha que se realizará a favor de "las dos vidas" este viernes participarán también médicos y enfermeras del hospital. No obstante Seiref lamentó que no podrá estar presente. "Desgraciadamente coincide con un congreso que tenemos en Buenos Aires y reúne a muchos ginecólogos del país", indicó. Por tal motivo es que desde algunas organizaciones providas de la ciudad confirmaron que esta movilización se repetirá la próxima semana, el viernes 29, a las 10.

Sobre el proyecto

Para el director del Servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe el proyecto de aborto legal tiene "contradicciones".

En relación al artículo sobre objeción de conciencia del proyecto dijo que "a pesar de la objeción, se obligaría a todos los profesionales de la salud a realizarlo si la mujer lo quiere". "Por qué yo tengo que actuar contra mis convicciones. Es como si a cualquiera lo obligaran a hacer algo que por formación, educación o historia de vida uno no quiere hacer. Y ya con eso nos están discriminando a quienes pensamos distinto que somos muchos", sentenció.





Además explicó que "se va a permitir el aborto hasta las 14 semanas; y digo por qué no a las 12. Ahí uno se plantearía si esto no tiene que ver con que la mayoría de los diagnósticos de enfermedades como podría ser un síndrome de Down se pueden hacer después de las 12 semanas y si esto no tendría un cierto tinte eugenésico".