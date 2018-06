Aborto: los votos de los diputados nacionales santafesinos están empatados

En ese marco, y en lo que se anuncia como una votación muy reñida en la cual cada voto contará, el bloque de diputados santafesinos no escapa a la tendencia nacional y aparece muy dividido, con ocho votos a favor, ocho en contra y tres diputados que, o no se definieron o no contestaron a la consulta hecha por La Capital.





También se replica la particularidad que, en este caso, las opiniones no se explican por filiación partidaria, ya que hay discrepancias entre diputados de las mismas fuerzas.





A nivel nacional, los últimos números que se manejan también muestran una gran paridad, y si bien no hay certezas absolutas, el conteo es cabeza a cabeza con las dos partes cerca de los 110/115 votos, por lo que ninguna de las dos posturas alcanza todavía el "número de oro": 128, que es la mitad más uno de los 255 votos posibles.





Esta paridad llevó a que en los últimos días creciera la presión sobre los indecisos o aquellos que no habían querido hacer pública su postura.





Hace tres meses, en ocasión del Día de la Mujer, un relevamiento hecho por La Capital mostraba la paridad casi exacta en el grupo de diputados nacionales por Santa Fe: en ese momento se contaron siete legisladores en contra (cuatro de Cambiemos, dos del peronismo y uno del Frente Progresista), seis a favor (dos de Cambiemos y cuatro del peronismo) y seis sin definición o que optaron por no contestar la encuesta (tres de Cambiemos y tres del peronismo).





Con la intención de voto clara de quienes ya dijeron qué opción apoyarán en pocos días, este diario volvió a consultar a los seis diputados sobre los cuales aún no había certezas: Luciano Laspina, Hugo Marcucci y Astrid Hummel (Cambiemos); Alejandro Ramos y Marcos Cleri (peronismo) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador).





Hummel se pronunció en contra y Cleri y Ramos a favor, lo que dejó el conteo santafesino en un empate perfecto con ocho voluntades a favor y ocho en contra.





Laspina no contestó a la consulta en ninguna de las dos ocasiones, mientras que Marcucci y Grandinetti habían explicado hace tres meses que no tenían una postura tomada. Siguen en el grupo de los indecisos.

Progresismo al rojo vivo





La decisión del diputado del Frente Progresista Luis Contigiani de votar en contra del proyecto desató respuestas furiosas de parte de dirigentes socialistas de la provincia, que ven como un desaire o incluso una traición que el legislador salido de las filas del radicalismo y con militancia en la Federación Agraria, se oponga al aborto legal, seguro y gratuito, un reclamo que el PS hizo suyo desde hace años.





Dirigentes de alto rango del socialismo, como Enrique Estévez (secretario del partido), salieron a pedirle de forma pública a Contigiani que reconsidere su postura.





Erica Hynes, ministra de Ciencia provincial, escribió en Twitter: "En el programa del PS está explícito desde 2002: legalización del aborto. Es nuestra posición histórica. La máxima autoridad lo ratificó en marzo 2018. Contigiani, respete al partido que lo llevó a la banca".





La movida el hashtag en Twitter "#LuisVotaAFavor", lo que hasta el momento no funcionó, ya que el legislador ratificó su intención de "defender las dos vidas".





Fuente: La Capital