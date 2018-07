Aborto: profesionales de la salud santafesinos suman su apoyo al derecho a decidir

El pasado viernes la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, integrada por más de mil profesionales de la salud de todas las provincias del país, lanzaron la campaña #ContasConNosotrxs, mediante la cual se propusieron expresar públicamente la garantía de la vida y del derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud más allá de los valores morales e individuales.





La campaña, que también se hizo extensiva al resto de los colectivos que se manifestaron en favor del derecho al aborto, a días de la votación en la Cámara de Senadores de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, contó con el respaldo de varios profesionales de la salud de Santa Fe.





Embed En el Hospital Cullen de Santa fe, los profesionales respetan tus derechos y acompañan tus decisiones#ContasConNosotrxs @CampAbortoLegal pic.twitter.com/6VV5BugL1u — Laura Noe Perez (@LauraNoePerez1) 13 de julio de 2018



Con carteles en los que manifestaron su adhesión, la mayoría de los trabajadores expresó estar convencido de que "la maternidad no debe ser una condena obligatoria, sino una elección estimulada por el deseo" y que "el sistema de salud debe ser parte de la solución y no del problema". Asimismo, muchos expresaron estar en contra de "reproducir la violencia institucional, misógina y patriarcal, sobre los cuerpos de quienes deciden gestar y de quienes deciden no hacerlo".





Asimismo, a través de distintos posteos, los profesionales de todo el país bregaron por la garantía del derecho a la anticoncepción y a la información sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos.