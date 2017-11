Abrazo simbólico: trabajadores de Vialidad Nacional denunciaron privatización encubierta

Mediante un abrazo simbólico, los trabajadores de la sede Santa Fe de Vialidad Nacional (Salta y 27 de Febrero) protestaron por lo que entienden ellos, se trata de una privatización encubierta del organismo. Denuncian que el decreto presidencial 794/17 que abre las puertas a un manejo privado y al vaciamiento de Vialidad Nacional.

“Al traspasar empleados de Nación a una entidad privada, es como privatizar de manera encubierta. No sabemos a qué apunta el gobierno, pero como empleados, lo primero que pensamos es que se pierden todos los derechos”, reflejó a UNO Santa Fe Pablo Nasime, Secretario Gremial de los Trabajadores del Séptimo Distrito de Vialidad Nacional.

Los trabajadores comunicaron que la protesta, se repetirá el lunes próximo en el mismo horario, y según resaltaron, no se trata de un quite de colaboración, ya que luego del abrazo, todos volvieron a sus tareas habituales.

Entre otras cosas, explicó Nasime, los empleados del ente, suponen que esta decisión traerá aparejada la pérdida de derechos laborales, y que por este motivo, apenas enterados del decreto, los trabajadores dispusieron el estado de alerta y asamblea permanente.

A su vez, el gremialista subrayó que tras dialogar con el administrador local, se les comunicó “más de lo que ya se sabía”, y que si las intenciones fueran las que se argumentan públicamente, la decisión no se hubiera tomado por decreto, sino por ley.



“Nos dijeron que el decreto, en realidad, fue a raíz de un corredor vial que no estaba cumpliendo con las normas, pero después nos enteramos que también en La Pampa hay otro corredor vial que también pasaría a estar en Corredores Viales S.A. Dicen que hace 10 meses que vienen puliendo el decreto, y en realidad, ni los empleados, ni los gremios sabían nada. Si hubiera buena fe de negociar, se hubiera hecho públicamente, no se saca un decreto que no pasa por el Congreso”, expresó.





Abrazo a Vialidad Nacional Santa Fe - Contra la privatización del organismo





En ese sentido, los sindicatos, y también algunos legisladores nacionales, han planteado la inconstitucionalidad de la medida, al haber sido dispuesta mediante decreto, y según adelantaron, la protesta y el descontento continuará hasta tanto la norma sea derogada.

“Todos los distritos en diferentes gremios estamos contactados en todo el país, y la idea es seguir con la lucha, e intentar contactos políticos en todas las provincias, para ir enhebrando los hilos para ver si podemos hacer que se derogue el decreto”, finalizó.