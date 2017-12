"Acá la gran violencia la produjo el Estado imponiendo una ley sobre la que no dijo la verdad"

Durante el fin de semana, desde el Ejecutivo se impulsó una gran cantidad de reuniones con legisladores y gobernadores precisamente para asegurar el número que permita sesionar. En ese contexto, se habló de un bono compensador para jubilados y beneficiarios de asignaciones que desde la oposición fue calificado de inmediato como insuficiente. En la misma dirección, Frana explicó que "hay cálculos que hablan de que los jubilados de 30 años de aportes perderían un promedio de 5.000 pesos al año" con ese pago extra.





"Le van a dar un bono en marzo de 700 pesos, por única vez hasta ahora. Me parece que no merece discusión, y menos cuando en marzo a todos nos van a llegar las boletas de luz y gas. De ninguna manera compensa lo que se pierde", sentenció.





En referencia a los incidentes que se produjeron dentro y fuera del recinto el jueves pasado, y que terminaron con roces entre legisladores y represión con balas de goma y gas lacrimógeno a los manifestantes que se defendieron con piedras, la diputada santafesina dijo que al estar nuevamente el Congreso "totalmente vallado a cinco cuadras a la redonda", se podría lamentablemente repetir lo que sucedió el jueves pasado.





"Porque hay mucha movilización desde distintos sectores en reclamo para que no salga la reforma. El Congreso está totalmente vallado a cinco cuadras a la redonda. Así que me parece que quien sea protagonista de esto tiene orden de reprimir", expresó.

Embed Para @josecorralSF, "la reforma previsional que se está discutiendo no va a perjudicar a los jubilados". https://t.co/3pUmTlK9Pb pic.twitter.com/MRZo7bRZTw — Uno Santa Fe (@unosantafe) 18 de diciembre de 2017





"Lo que pasó el jueves adentro del Congreso tuvo que ver con que muchos estuvimos afuera y nos puso muy mal, con un quórum que nunca se supo claramente si fue o no y generó una reacción que no me gustó, pero que de alguna manera se dio en el contexto", agregó.





Por último, sostuvo que es una falacia que los incidentes tuvieron que ver con negarse a debatir, sino con una ley de que fue generando rechazo a medida que se fue conociendo en detalle.





"Un diputado que decía que lo que pasó es porque íbamos a perder el debate y la verdad es que en estos dos años me cansé de perder votaciones y siempre bajamos a debatir. Creo que acá la gran violencia la produjo el propio Estado imponiendo una ley que de entrada no dijo la verdad. Con el devenir de los debates tuvo que reconocer que era perjudicial a los jubilados, pensionados, los que menos tienen, a los veteranos de Malvinas, pero de entrada no dijeron eso", afirmó.





"Entonces, a medida de que se fue viendo de qué se trataba la ley por supuesto que se generó una situación de rechazo, de enojo, y bueno, me parece que el gobierno también tiene que hacerse cargo de su responsabilidad", finalizó.