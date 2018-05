Afirman que la principal preocupación de los santafesinos son los aumentos de tarifa

Este lunes, en el Club Alumni (Gobernador Freyre 1176), la diputada nacional Silvina Frana, acompañada de la diputada provincial Patricia Chialvo, la Asociación de Kiosqueros y vecinos de distintos barrios de la ciudad de Santa Fe realizaron en conferencia de prensa la presentación pública de más de 5.000 firmas recolectadas en la capital provincial en contra de los aumentos en la tarifa eléctrica.

"En las primeras caminatas en febrero, los primeros temas que salían eran la inseguridad y las adicciones. Inmediatamente, cuando empezaron a llegar las boletas de la luz (con los aumentos), pasó a ser el principal tema de reclamo", relató y recordó que a nivel nacional hay una iniciativa con media sanción para retrotraer los aumentos a noviembre de 2017 y que en Santa Fe, ya desde 2016 plantea el tema en la Legislatura.

"El primer proyecto lo presentamos en marzo de 2016, cuando observamos que se empezaban a retirar los subsidios a nivel nacional. Esto fue porque veíamos desde 2008 a 2015, aún recibiendo los subsidios a nivel nacional y el gobierno provincial trasladaba todos los costos a las tarifas", reflejó.

Este año, a raíz de la existencia de diferentes proyectos, la Multisectorial contra el Tarifazo de Rosario solicitó a todos los legisladores y legisladoras que unificaran todas las iniciativas. Fue así que diputados de tres espacios distintos, unieron los proyectos que plantean, a corto plazo, al igual que a nivel nacional, retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado.

En segundo lugar se propuso la creación de un Fondo Compensador (presentado por Chialvo en 2016) para paliar la quita de subsidios a nivel nacional. En tercer lugar, la iniciativa planteó la suspensión de los cortes del servicio de acuerdo al cumplimiento de determinados requisitos; y en cuarto lugar que se realice la facturación mensual del servicio.

"Hoy la EPE realiza una facturación bimestral con la posibilidad de hacer un pago mensual, pero cuando se superan los 150 kilowatt el precio va aumentando. Entonces, la facturación mensual no permitiría llegar a esos límites", explicó Chialvo.

Las firmas

La intención es que las más de 5.000 firmas recolectadas acompañen los diferentes proyectos tanto a nivel nacional como provincial, y que esto ejerza presión en el resto de los sectores políticos a la hora de definir. En ese sentido, el proyecto nacional cuenta con media sanción y el miércoles sería tratado por la Cámara de Senadores, pero a nivel provincial el tema aún no avanza.





"Todos los proyectos están en la Comisión de Obras Públicas. Una comisión que hace varios meses que no tiene quórum para sesionar y por lo tanto no se dictamina ningún proyecto y, entre ellos, los que tienen que ver con las tarifas. Nosotros desde la apertura de las sesiones ordinarias, estamos yendo a todas las reuniones y no hay quórum para tratarlo, entonces a nivel provincial está muy demorado", expresó la diputada.





En esa línea, relativizó el anuncio de Lifschitz de hace diez días de crear una Comisión de Seguimiento para evaluar el funcionamiento de la EPE y su cuadro tarifario. "En la última sesión votamos la incorporación de miembros de organizaciones de consumidores y de legisladores de la oposición, pero de todas maneras, nos sigue pareciendo absolutamente insuficiente", relató.