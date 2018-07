Ahora 12: los comerciantes dicen que es "lo último que queda como para rascar la olla"

La semana pasada, durante un encuentro por el día de la Pequeña y Mediana Empresa, el Ejecutivo Nacional, con Macri a la cabeza, le anunció a los directivos de Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) la decisión de renovar los programas Ahora 3, 6, 12 y 18 hasta el 31 de diciembre. Algunos días después ese anticipo se formalizó y este lunes aparece en el Boletín Oficial la prórroga de las líneas de estímulo para las compras con tarjetas en cuotas.





Según señala la norma publicada hoy, "tal como ha sido señalado en las anteriores prórrogas de dicho Programa, este se ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes y servicios, dinamizar el consumo, incrementar y sostener los niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción local, y consolidar la creación de más y mejor empleo".

En contacto con UNO Santa Fe, el presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Daniel Bustamante, señaló que la extensión del Ahora 12 significa "una muy buena noticia, que el comercio observa con buenos ojos", ya que es una herramienta que, dentro del contexto general del comercio, ha posibilitado algunas ventas y evitado una caída aún mayor del consumo.

"Es bueno que haya continuado, y es un pedido que se hizo tanto desde Came como de CAC (Cámara Argentina del Comercio) y justamente en el día de las pymes se anunció su continuidad", resaltó.

Bustamente, destacó que la mayoría de las operaciones que se realizan en los comercios locales son a través de la financiación que ofrecen estos programas de estímulo y en ese sentido manifestó que la caída en las ventas que viene atravesando el comercio, sería aún mayor si no existiera esa herramienta.

Para el dirigente mercantil, la crisis actual "es un proceso que va a durar bastante, y el segundo semestre va a ser absolutamente difícil para todos y para el comercio en particular", teniendo en cuenta los nuevos aumentos de tarifa que se prevén y que aún no se ve el impacto del aguinaldo en las ventas.

"No se ha visto todavía el reflejo de esa plata en la calle. Aún es prematuro, pero seguramente se volcará al consumo de productos de primera necesidad. Irá a alimentos y a productos hogareños", estimó el presidente del Centro Comercial.

Por su parte, Roberto Slobodianuk, secretario ejecutivo provincial de Came, recordó que la entidad de la que forma parte, comenzó en mayo a solicitar al gobierno la renovación del Ahora 12, teniendo en cuenta el tiempo que demoran dichas de decisiones en ejecutarse.

"Estábamos plenamente confiados en que seguía, porque creo que es lo último que está quedando como para rascar la olla. Es una herramienta de ayuda de ventas para movilizar un poco el consumo. La semana pasada estuvieron Triaca, Sica y Frigerio en el día de las pymes en Came, y ahí nos confirmaron que estaba hecha la prórroga", rememoró.

Se sugirió también que el Ahora 12 que hoy es de jueves a domingo, sea de miércoles a sábado. Según argumentó Slobodianuk, es "muy poco el comercio que abre el domingo, y no porque no quiera trabajar, sino porque no es rentable tener empleados ese día, cuando las que están abiertas son las grandes cadenas".

En tanto, respecto a la herramienta de crédito prorrogada hoy por el gobierno, remarcó que "si no hubiera Ahora 12, el escenario sería aún más desértico". En esa dirección, Slobodianuk sostuvo que las ventas el mes pasado cayeron 4% en la comparación interanual, cuando en junio del año pasado, también la comparación con los últimos doce meses había sido negativa.

"Vale decir que es caída sobre caída. Un rubro que cayó, pero que apenas salvó la ropa es la electrónica, pero por el mundial y muchas operaciones se hicieron en cuotas, con tarjetas, usando dos o tres plásticos porque ya están saturadas. Muchas personas ya no están teniendo saldo, y también en muchas ocasiones las tarjetas se están destinando a algo que no hubiéramos querido ver, que es la compra de alimentos en supermercados. No es el mejor signo, cuando se financia la comida no es una situación alentadora", afirmó.

Sin embargo, Slobodianuk dijo que a pesar de que "el comercio no la está pasando bien", el mensaje debe ser positivo y la situación "tiene que cambiar, porque acá no hay plan b y tenemos que empezar a salir".





Lámparas led

De acuerdo a lo que informa la Disposición 31/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial, "en virtud de las políticas perseguidas por el Estado nacional, resulta necesario proponer e implementar medidas que importen el uso eficiente de los recursos energéticos". En ese marco, sostiene la norma, "deviene pertinente incluir las lámparas y tubos de tecnología led dentro de los bienes que podrán ser adquiridos mediante el financiamiento otorgado por el citado Programa, modificando el Punto 5 del Anexo I del Reglamento General del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios Ahora 12".

Se aclara también que ya "que actualmente la industria nacional no produce lámparas y tubos de tecnología led, deben admitirse dentro del programa aquellos que sean producidos en el exterior y cumplan con los requisitos exigidos a los fines de su comercialización dentro de la Argentina".