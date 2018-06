Al municipio, el alumbrado público le costará más de 70 millones de pesos

Este martes, a las 16, se realizará una reunión entre el presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Maximiliano Neri, y el intendente de Santa Fe, José Corral . Será el primer encuentro desde que el mandatario local decidió terminar con el convenio por el cual la Cuota de Alumbrado Público (CAP) la dejaron de pagar los vecinos y la empezará a pagar el municipio.





En el encuentro, Neri le dará en mano a Corral las primeras facturas (una aún por consumos parciales y la otra completa) que deberá abonar el Ejecutivo municipal. Y, según pudo saber UNO Santa Fe, el vencimiento se produciría en los próximos días, porque es la energía que la empresa ya les dejó de facturar a los usuarios.









Estas primeras facturas por la CAP al municipio se confeccionaron en base al mismo cálculo de consumo con el que la EPE le venía cobrando a cada uno de los usuarios de la ciudad de Santa Fe. Esa estimación se hace en base a la cantidad de luminarias y su potencia que tiene la ciudad en funcionamiento y ese número se multiplica por un promedio de horas de encendido (eso varía de acuerdo a las estaciones del año). Así se establece la cantidad de kilovatios hora de consumo que se factura.





El 25 de abril pasado, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías , dijo públicamente –luego de enterarse de la decisión de Corral de terminar con el convenio que hacía que a la CAP la paguen los vecinos en lugar del municipio– que lo que tendría que pagar la Municipalidad de Santa Fe eran unos 70 millones de pesos. Sin embargo, ese cálculo estaba basado en la facturación de la energía para 2017. A fines del año pasado, Cammesa aumentó sus tarifas, por lo que el costo de la factura será más alto.





LEER MÁS: El intendente confirmó que se reunirá con autoridades de la EPE





El aumento de la energía no será del 31 por ciento como lo fue para los usuarios residenciales, pero hará que el costo anual que deba enfrentar el municipio –al menos hasta que se rediscuta cómo se calcula el consumo– supere ampliamente los 70 millones de pesos que pagó en 2017 el conjunto de los usuarios de la ciudad de Santa Fe en sus facturas. El dato preciso se conocerá este martes por la tarde.





Justamente en la reunión se va a hablar de todos los detalles técnicos y se empezará a discutir cómo se va a proceder de aquí en adelante. Pero esa pelea que Corral prometió que será "foco por foco" no se va a resolver de un día para el otro. Mientras tanto, la prestataria del servicio va a proceder de la misma forma con el estimado que tiene la EPE en base al estudio que hizo la Municipalidad con la Universidad Tecnológica Nacional.





Ese estudio, que data de 2008, aseguran en la EPE, nunca fue denunciado por la Municipalidad ni se presentó ninguna objeción sobre el cálculo con el que se cobra el alumbrado público. Por eso y hasta que se llegue a un nuevo convenio, aseguran, se va a seguir facturando de la misma forma. Por su parte, el intendente se quejó en varias oportunidades de cursar notas a la Empresa Provincial de la Energía para conocer detalles de lo que cobra y lo que recauda, sin tener respuestas.





Ahí se tendrá que llegar a un acuerdo entre la empresa y el municipio sobre cuál es la manera más justa de medir el consumo y, así, facturarlo. Una opción sería poner un medidor por línea (no por columna de alumbrado), aunque igual serían muchísimos los aparatos de medición y un costo para afrontar. "Para la EPE es lo mismo porque lo que la empresa declara de compra de energía a Cammesa es lo que dijo en su momento la Municipalidad que se gastaba. Si el municipio hace otro cálculo y la EPE está de acuerdo con eso, se lo pasará a Cammesa y si está de acuerdo se modificará", aseguró a UNO Santa Fe en estricto off una fuente de la empresa.





Por otra parte, este martes también se conocerá cuál es la tarifa de alumbrado público de la EPE, algo de lo que se quejó Corral porque hasta el momento no era que no se conocía, directamente no había. Pero eso se corrigió y las fuentes consultadas aseguraron que "es absolutamente razonable". Para tener como referencia, en la provincia de Córdoba el costo del kilovatio hora consumido es de 3,3109 pesos. Desde la EPE aseguran que en Santa Fe es mucho más barato. Eso también será uno de los ejes de la reunión.





Este lunes, al referirse al tema, Corral sostuvo que no es necesario hacer un nuevo estudio para recalcular el consumo de energía del alumbrado público y que hay "modos bastante sencillos para actualizarlo" y aseguró que defenderá los intereses de los vecinos.





Para eso la Municipalidad debe definir qué es lo que quiere hacer para afinar los números. Si quiere hacer un nuevo estudio o actualizar el último para estimar cuánto consumen sus luminarias o si prefiere que se coloquen medidores en las líneas que abastecen al alumbrado público. Básicamente esa será la discusión que tendrán los funcionarios de la EPE con las autoridades municipales.





En la EPE aseguran que la situación para la empresa no cambia porque lo que debe hacer es una compra con declaración jurada a Cammesa y cobrarlo a la Municipalidad. Y que si el municipio tiene otra estimación que pueda demostrar que el consumo es menor, la compra a la firma mayorista también será menor.





Ahora empieza una discusión que pondrá los números sobre la mesa. La EPE facturará hasta el último centavo y el municipio intentará afinar el lápiz en las estimaciones de consumo para pagar lo menos posible. Cuando de dinero se trata, nadie quiere regalar nada; cuando de política se trata, y sobre todo a menos de un año de las elecciones, mucho menos.