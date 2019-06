El Centro de Salud Alto Verde, ubicado justamente a la vera del camino de ingreso al distrito costero, presenta desde hace ya más de dos años una postal insólita: un basural a 10 metros de su ingreso principal y donde antes existía una plazoleta que se utilizaba para la realización de eventos culturales. Esta situación preocupa sobremanera a médicos y enfermeros del efector de salud que manifiestan como "inadmisible" la situación.

La basura se recolecta del interior de los pasillos del distrito costero de Alto Verde donde los camiones de Cliba no pueden ingresar y luego se arroja al sector en cuestión, "pegado" al centro de salud, para ser retirada de forma diaria por dicha empresa de recolección de desechos de la ciudad. Desde la Municipalidad lo definen como "estación de transferencia de residuos", mientras que los vecinos de la manzana 2 de Alto Verde lo ven como "un basural a cielo abierto".

El Centro de Salud Alto Verde, a 10 metros de una "estación de transferencia de residuos"

Alejandra, enfermera del Centro de Salud Alto Verde, expresó a UNO Santa Fe que "la situación es ingobernable y que es insostenible tener a 10 metros un foco infeccioso para todos los pacientes y profesionales de la salud".

"La Municipalidad lo toma como una posta de recolección de residuos del barrio, donde la basura queda tirada en ese sector por uno o dos días hasta que pasan a retirarla. Esto pasa hace más de dos años y era una situación, supuestamente, transitoria", subrayó la enfermera referente del Centro de Salud.

Desde la Municipalidad sostienen que la creación de la estación de transferencia de residuos tiene como objetivo solucionar la recolección de basura de los pasillos de las manzanas de Alto Verde e impedir la proliferación de los microbasurales. Todo esto es a raíz, según indican desde el municipio local, por el no uso de los contenedores por parte los vecinos que se intentó fomentar durante tiempo.

"Muchas veces dentro del Centro de Salud nos encontramos con roedores, moscas y olores nauseabundos. Además, observamos caballos comiendo de los residuos y perros dispersando las bolsas de basura por todos lados", manifestó Alejandra y continuó: "Ya presentamos diversas notas en la red de instituciones de Alto Verde y nunca obtuvimos respuestas favorables. Nosotros como trabajadores de la salud, necesitamos asegurar a la comunidad y brindarle condiciones saludables de vida".

"No podemos seguir mirando para otro lado, la situación es grave y necesitamos soluciones porque esto ya no se puede seguir tolerando. Presentamos una nota en la Municipalidad el pasado 7 de junio, ya tenemos iniciado un número de expediente pero por el momento no tuvimos respuestas", sentenció la enfermera referente del Centro de Salud Alto Verde.