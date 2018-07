Alto Verde festejará el Día del Niño con una barrileteada

Norma Portillo es una vecina de Alto Verde a quien desde chica le gustó celebrar el Día del Niño. A sus 62 años esas ganas siguen intactas y busca compartir su alegría. Y desde hace unos años encabeza los detalles para que los más pequeños del barrio celebren su día.

Este año Norma, que cuenta con la colaboración de su familia, puso manos a la obra para que los más chicos puedan disfrutar y festejar el próximo sábado 5 de agosto con una barrileteada y chocolateada.

La idea surgió ante la falta de elementos, así lo asegura la organizadora del evento. "Quería hacer una juntada improvisada porque no tenía muchos elementos, hoy no tengo para festejarlo con lo que a mí me gustaría", cuenta la vecina en diálogo con UNO Santa Fe.

Norma explica que el hecho de que los juguetes sean elaborados por los vecinos y colaboradores tiene como objetivo que los niños aprendan a jugar y a valorar lo que reciben, desde una cometa hasta un muñeco de tela. "Me encanta la fiesta con los chicos, me gusta ver que ellos disfruten", asegura la vecina en relación a cómo vive el día que celebra a los más pequeños.

Con motivo de que los más chicos jueguen y se diviertan remontando las cometas, desde hace una semana la vecina de Alto Verde trabaja junto a su familia y a los niños que se acercan a colaborar, en el armado y fabricación de los barriletes que remontarán en la plaza el sábado por la tarde. "Hasta ahora tenemos entre 10 a 15 cometas, esperamos llegar a unas 30 o a las que podamos", asegura Norma esperanzada.

Al ser consultada sobre los elementos que hacen falta para poder festejar con todo esa jornada, Norma responde avergonzada que lo único que necesita son los elementos para preparar la chocolateada, ya que a las facturas que se entregarán las elaboran ellos.

"Si quieren donar golosinas se los vamos a agradecer y si quieren venir ese día a entregarlas serán muy bien recibidos – asegura Norma–, porque quiero que el chico aprenda a compartir".