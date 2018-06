Alumbrado público: para la EPE, el accionar de Corral "es premeditado"

Minutos después de que Corral anunciara en conferencia de prensa que no pagará las facturas enviadas por la EPE por considerarlas excesivas y solicitara una audiencia con el gobernador, Neri dijo estar "sorprendido" por la ausencia del intendente en un encuentro que había sido solicitado por él mismo.

"Evidentemente no tiene la voluntad de venir a trabajar con nosotros y ser parte de este diálogo para clarificar lo que todavía no termina de entender en cuanto a la facturación", apuntó.

El responsable de la empresa de energía dijo que el accionar del intendente "es casi premeditado sobre la situación", y agregó: "Si toma la decisión de que los usuarios no van a pagar el alumbrado, espera la factura, no viene a la convocatoria y dice que no la va a pagar; me parece que existe una decisión de no asumir un compromiso".





En esa misma línea, sostuvo que con el pedido de audiencia al gobernador, Corral lo que "intenta hacer es estar en la escena" y que se aprovecha de una "disputa que no tendría que ser política, sino que se debería dar en los ámbitos técnicos". Para Neri, "la voluntad del intendente es mantenerse todo el tiempo en el tapete público y aprovechando esto para poder hacer campaña".