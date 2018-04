Amsafé espera el llamado, pero aclara: "No vamos a participar de un falso diálogo"

En sintonía con lo expresado por el mandatario provincial, desde el gremio docente se mostraron abiertos al diálogo. Eso sí, anticipan que el primer tema que pedirán abordar será el flamante decreto. "Si nos convocan al diálogo, el primer tema para nosotros va a ser el decreto. No puede estar vedada esa situación. Nosotros no vamos a participar de un falso diálogo, de un simulacro de paritaria, que no tiene en cuenta un hecho no exclusivo pero sí esencial como es el tema de la política salarial", sostuvo Testoni en declaraciones a UNO Santa Fe.

Por otro lado, ratificó el paro de 48 horas previsto para el 4 y 5 de abril. Sobre la decisión de descontar los días de huelga, el dirigente gremial apuntó: "Vamos a pelear en todos los ámbitos. En la calle pero también jurídicamente y políticamente. Que a un trabajador, que cobra 15 mil pesos, que se está endeudando porque no puede pagar la luz y el gas, se le esté descontando el día de paro; además de una ilegalidad es una inmoralidad"

Para el sindicato, la decisión del gobierno de otorgar las subas por decreto y de no acordar en el marco de la negociación paritaria "es una herida y un error del que no se vuelve". El referente sindical se mostró preocupado por lo que considera un "cambio de política del gobierno provincial y una semejanza con lo que está haciendo el gobierno nacional" al ponerle un techo a la negociaciones y resolverlas por decreto.

Sobre la afirmación del gobernador Lifschitz, respecto a que la propuesta salarial de Santa Fe se diferencia de la Nación y del resto de las provincias, el secretario Adjunto de Amsafé , señaló: "No, absolutamente no. Esto está en el mismo marco. Está en el 16%, no es el 18% (al no contemplar el 1,1% por cláusula gatillo del 2.017). Eso molesta mucho a los trabajadores. No es 18 por ciento en total, ni 9 por ciento de arranque".